Mars Attacks!/ Commedia nera oggi domenica 26 marzo su Italia 1

Mars Attacks!, film di Italia 1 diretto dal regista Tim Burton

Il film Mars Attacks! andrà in onda oggi domenica 26 marzo a partire dalle ore 14,15 su Italia 1. Si tratta di una commedia grottesca realizzata negli Stati Uniti nel 1996, con una serie di omaggi dissacranti nei confronti di vari titoli di fantascienza considerati di serie B. Soggetto e sceneggiatura di Mars Attacks! sono stati curati da Jonathan Gems, mentre la regia è stata affidata al celebre Tim Burton. Quest’ultimo ha conseguito due candidature all’Oscar come miglior film d’animazione per La sposa cadavere e Frankenweenie, oltre ad aver diretto film del calibro di Edward Mani di Forbice, Batman – Il ritorno, Nightmare Before Christmas e Il mistero di Sleepy Hollow.

Protagonista della commedia Mars Attacks! è il famoso interprete Jack Nicholson, vincitore di tre Oscar grazie a Qualcuno volò sul nido del cuculo, Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato. Al suo fianco, ecco la collega Sylvia Sidney, attiva fin dagli anni Trenta e apprezzata per Furia, I miserabili e Hammett – Indagine a Chinatown. Il parterre comprende anche Jim Brown, Pam Grier, Glenn Close e Ray J.

Mars Attacks!, la trama del film

La trama della commedia nera Mars Attacks!, in onda oggi domenica 26 marzo su Italia1, si apre con due contadini alle prese con una mandria impazzita di mucche infuocate. La coppia incontra un UFO e viene invasa da migliaia di dischi volanti che circondano il mondo. Il presidente degli Stati Uniti Jim Dale preferisce la strada del pacifismo a quella della guerra, e così accoglie gli alieni. La vicenda coinvolge anche tante persone comuni, ma all’improvviso appare in televisione un alieno che indossa abiti rossi e disegna un cerchio con la mano. Il presidente accoglie i marziani, ma decide di farli circondare dall’esercito. Il disco volante atterra ed esce l’alieno in rosso, che si definisce come l’ambasciatore di Marte.

La creatura diffonde un messaggio di pace, ma brucia una colomba e la gente impazzisce. I marziani non hanno alcuna pietà degli esseri umani, e iniziano a compiere esperimenti efferati sugli stessi. Il presidente non si arrende e cerca di fare la pace, ma senza successo. Gli alieni uccidono tanta altra gente e invadono definitivamente la Terra, distruggendone i principali monumenti come la Torre Eiffel, il Taj Mahal e il Big Ben. Il presidente viene convinto a utilizzare armi atomiche, ma gli alieni le neutralizzano con un’arma a forma di trombetta. Il presidente viene ucciso e ormai salvare il pianeta sembra quasi impossibile. Tuttavia, un gruppo di persone oneste riesce nel miracolo, lì dove i politici disonesti non ce l’avevano fatta.











