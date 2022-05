Marta Fascina con Silvio Berlusconi allo stadio/ Virale la sua esultanza per il Monza

Marta Fascina con Silvio Berlusconi allo stadio per seguire Pisa-Monza. Non una semplice compagnia per il presidente del club lombardo, peraltro in festa per la storica promozione in Serie A, in quanto è la prima nella massima serie. La deputata di Forza Italia, infatti, ha seguito con attenzione il match; infatti, non sono passate inosservate sui social le sue reazioni ai momenti clou della partita. Su Twitter, ad esempio, ci sono immagini della sua espressione dopo il vantaggio del Pisa, così come la sua reazione festosa quando il Monza è riuscito a rimontare e quindi a conquistare l’ultimo pass disponibile per la promozione nella massima serie.

«È quasi fatta. Incontenibile la legislatrice Marta Fascina», ha scritto infatti un utente. In realtà, anche Berlusconi è diventato virale sui social, perché è stato ‘beccato’ addormentato in tribuna proprio mentre gli avversari conquistavano i supplementari (salvo poi venire sconfitti dal Monza).

LA GIORNATA DI MARTA FASCINA E BERLUSCONI

Marta Fascina e Silvio Berlusconi erano arrivati nel pomeriggio in aereo a Pisa, ma non si sono diretti subito al centro Coni di Tirrenia dove il Monza era in ritiro prima della seconda finale dei playoff. La coppia ha deciso di fare la sua comparsa sotto la famosa Torre. Hanno salutato i tifosi, ma anche i turisti che li hanno riconosciuti. Poi sono stati raggiunti dall’amministratore delegato Adriano Galliani, che aveva lasciato il centro con i figli, Gianluca e Fabrizio. La ‘comitiva’ poi si è recata nel bar del museo dell’Opera, mentre il discorso finale lo avrebbe tenuto allo stadio. Una settimana fa invece Marta Fascina e Silvio Berlusconi avevano preso parte ad un’altra festa, quella del Milan. E si erano mostrati in quel caso con Barbara Berlusconi. A piazza Duomo sono spuntati Berlusconi e la sua compagna per unirsi ai tifosi rossoneri per la festa per la vittoria dello scudetto.

