Diretta Pisa Monza/ Streaming video tv: la finale playoff di Serie B

DIRETTA PISA MONZA: CHI VA IN SERIE A?

Pisa Monza, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 maggio 2022, come finale di ritorno dei playoff di Serie B. Insomma, la diretta di Pisa Monza sarà la partita che ci dirà quale sarà la terza squadra promossa in Serie A: toscani e lombardi erano arrivati a pari merito nella classifica finale del campionato cadetto, un equilibrio durato 38 partite ma che naturalmente questa sera dovrà essere spezzato a favore di Pisa o Monza.

Giovedì sera la partita d’andata è finita con la vittoria per 2-1 del Monza: i brianzoli quindi hanno due risultati su tre a disposizione per conquistare quella che sarebbe la storica prima promozione di sempre in Serie A per il Monza. Il Pisa invece avrà bisogno di una vittoria con due gol di scarto, mentre un successo toscano con il minimo scarto manderebbe la finale playoff ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, dal momento che Pisa e Monza sono appunto arrivate a pari punti in classifica. Questo è il quadro della situazione, ma che cosa succederà nella diretta di Pisa Monza stasera?

DIRETTA PISA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Monza sarà garantita dalla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video di Pisa Monza tramite il servizio Sky Go, ma in streaming la finale di ritorno dei playoff di Serie B sarà visibile anche tramite DAZN e Helbiz Live, sempre però a pagamento.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA

Andiamo adesso naturalmente a scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Pisa Monza. I padroni di casa nerazzurri toscani allenati da mister D’Angelo dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili titolari: Nicolas in porta; davanti a lui i quattro difensori Birindelli, Leverbe, Hermannsson e Beruatto; a centrocampo il terzetto composto da Marin, Nagy e Siega; sulla trequarti Benali in appoggio ai due attaccanti Puscas e Sibilli.

La replica del Monza di mister Stroppa dovrebbe invece presentarci il modulo 3-5-2, con questi undici giocatori favoriti come titolari: Di Gregorio tra i pali; retroguardia a tre con Donati, Paletta e Pirola; folta linea a cinque a centrocampo con D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Machin e Carlos Augusto da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco formata da Mota Carvalho e Gytkjaer.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Pisa Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa del Pisa: il segno 1 è quotato a 2,45, si sale poi a quote molto simili per la vittoria del Monza (segno 2 a quota 3,10) e in caso di pareggio, con il segno X che varrebbe infatti 3,15 volte la posta in palio.

