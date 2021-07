Marta Flavi ex moglie Maurizio Costanzo/ “Grata a Maria De Filippi per avermelo portato via”

Marta Flavi terza moglie di Maurizio Costanzo

Marta Flavi e Maurizio Costanzo hanno avuto una relazione a fine anni Ottanta, dopo che Costanzo era già stato sposato due volte (la prima, nel 1963, con la fotoreporter Lori Sammartino e la seconda, nel 1973, con la giornalista Flaminia Morandi). La Flavi fu dunque la terza moglie di Maurizio, che sposò civilmente nel 1989 e dalla quale si separò circa un anno più tardi (il divorzio arrivò invece nel 1994). La causa alla base della loro separazione fu un’ingerenza di troppo da parte di Maria De Filippi, che Costanzo frequentava già all’epoca delle loro nozze. Ospite di Mara Venier a Domenica In, qualche tempo fa, la stessa De Filippi ha parlato a lungo di questa circostanza e di come è nata, nello specifico, la sua frequentazione con Costanzo. Inizialmente, i due si incontravano in maniera clandestina, salvo poi uscire allo scoperto nel momento in cui Marta gli chiese di mettere le cose in chiaro.

Marta Flavi e la telefonata che le fece lasciare Costanzo

Intervistata dal settimanale Nuovo, Marta Flavi ha descritto il suo stato d’animo rispetto alla scoperta del tradimento nel lontano 1989. “Mi ha fatto uno strano effetto…”, ricorda oggi la Flavi. “Comunque sia io che Maria siamo andate oltre quella storia… Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare…”. La 70enne romana, nota per aver condotto il programma cult degli anni Novanta Agenzia matrimoniale, ha dichiarato di non averla presa particolarmente male.

Quel matrimonio fu un errore: “Nonostante abbia sofferto per la separazione, oggi le sono grata che me lo ha portato via…”. Marta si rese conto che Maurizio aveva un’altra ascoltando una sua telefonata. Dall’altra parte del filo c’era proprio Maria: “Stavano facendo un discorso, si alludeva al fatto che non volesse fare più l’amante…”. Una volta appresa la verità, Marta agì d’impulso: “Gli feci la valigia e gliela misi fuori dalla porta di casa…”. Successivamente, Maria De Filippi divenne addirittura la quarta moglie di Costanzo.

