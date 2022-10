Marta Flavi, ex moglie Maurizio Costanzo/ “Ho subito 4 aborti”, il tradimento con Maria De Filippi

Ballando con le stelle 2022 vede nel cast Marta Flavi: il ritorno in TV dopo la rottura con Maurizio Costanzo

Ci siamo, mancano poche ore al via alla nuova edizione di Ballando con le stelle, che tra gli altri protagonisti nel cast vede ingaggiata Marta Flavi. Con il programma Agenzia matrimoniale, negli anni Novanta, ha rivoluzionato la storia della TV made in Italy, e ora, insieme ai compagni vip di avventura tra cui Gabriel Garko, si trova a competere a suon di passi di danza sulla pista del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Marta Flavi chi è il concorrente? Coppia con Simone Arena, Ballando con le stelle/ Ex di Costanzo torna in tv

L’esperta di sentimenti sognava un figlio nella sua vita, ma come rivela in un’intervista che anticipa la sua partecipazione a Ballando con le stelle, «Invece ho subito il trauma di quattro aborti». E dell’ex, Maurizio Costanzo, dichiara: «La situazione era irrecuperabile»

La conduttrice TV che ha rivoluzionato il mondo del piccolo schermo dedicato alla gente comune negli anni Novanta é considerata l’antesignana di trasmissioni popolari del calibro di Uomini e donne presentato da Maria De Filippi, attuale moglie del suo ex marito Maurizio Costanzo.

Nel 1989, Marta Flavi riscosse un enorme successo negli anni ’90, come conduttrice di Agenzia matrimoniale. Un format TV che, proprio come il più noto tra i dating-show, era incentrato sui sentimenti di coloro i quali fossero interessati alla ricerca dell’anima gemella. «Combinai parecchi matrimoni, nel

rispetto dei sentimenti altrui -fa sapere la preannunciata protagonista di Ballando con le stelle 2022, Marta Flavi-, senza ricorrere alla lacrima facile e non esagerando mai nel cercare spunti umoristici in certe storie con un sottofondo insospettabile di dolori e di

conflitti interiori: una scelta giusta, visto che la mia tramissione durò sette anni».

Com’é prevedibile che fosse a suo tempo, il format condotto da Marta Flavi era prodotto da Maurizio Costanzo. Nel 1990 lui sposò proprio la Flavi, per poi giungere con lei alla decisione del divorzio. Ben presto fu Maria De Filippi ad ereditare lo slot TV che spettava fino a poco tempo prima, a Marta Flavi. E non é un mero gossip che all’inizio della relazione con la conduttrice di Uomini e donne, come rivelato poi da Maria De Filippi a Mara Venier in un intervento a Domenica in, Maurizio Costanzo era ancora sposato con Marta Flavi.

Marta Flavi ci riprova in TV, a Ballando con le stelle: la scelta dopo la pausa dalle scene

Gossip e notizie intime a parte, Marta Flavi ora si prepara per il ritorno in TV, senza temere il giudizi dei popolari giudici di Ballando con le stelle 2022: Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli. Così come riporta tra le colonne di Nuovo TV il suo maestro e partner di ballo, a Ballando con le stelle, sarà Simone Arena, nonostante le prime titubanze: “Mi sono sentita inadeguata per motivi anagrafici. Lui è un trentenne al quale si darebbero dieci anni di meno! Ma poi, come si dice, mi sono buttata, decisa a dare il meglio di me stessa”. Il ritorno in grande stile a Ballando con le stelle é una scelta ben ponderata da parte della neo debuttante nel ballo: “Ringrazio quindi Milly di avermi dato questa opportunità, con la certezza di muovermi in un ambiente elegante e discreto. In passato ho rifiutato di partecipare a diversi reality per evitare di finire in un calderone caratterizzato spesso dal cattivo gusto”.

