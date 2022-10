Marta Flavi: gli aborti, il tradimento di Maurizio Costanzo e il compagno Pierluigi/ I suoi ritocchi estetici

Marta Flavi: il tradimento di Maurizio Costanzo e il compagno Pierluigi

Marta Flavi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 17 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Marta Flavi – pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino – è nata a Roma il 9 Aprile 1951. Ha debuttato in televisione sull’emittente locale Quinta Rete, per poi passare a Rai e Mediaset: il programma che le ha dato maggiore fama è stato Agenzia matrimoniale, condotto su Canale 5 dal 1989 al 1995. Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo.

Marta Flavi lite con Simone Arena a Ballando con le stelle?/ Eliminata ed è polemica con Milly Carlucci

La conduttrice e il giornalista si sono sposati il 7 giugno 1989, ma il matrimonio è terminato poco più di un anno dopo, nel dicembre 1990, poi il divorzio nel 1994. “Il tradimento con la De Filippi? Ora ringrazio. All’inizio ha fatto uno strano effetto. Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare, davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ora ringrazio Maria per avermelo portato via”, ha dichiarato Marta Flavi in un’intervista al settimanale Nuovo. Oggi la conduttrice ha una relazione con un uomo che, secondo le indiscrezioni, sarebbe un rinomato notaio di nome Pierluigi.

Marta Flavi e Simone Arena, eliminati Ballando con le Stelle/ Salta il ripescaggio...

Marta Flavi: i 4 aborti e il rapporto con la chirurgia estetica

L’unico rimpianto di Marta Flavi è quello di non aver potuto avere figli, come ha ammesso in un’intervista a Oggi: “Ho provato tanto: ma non l’ho mai accettato e questo è il vero dramma della mia vita”. In passato la conduttrice ha rivelato di aver subito il trauma di quattro aborti. “Tra i 30 e i 40 anni ho cercato disperatamente di avere un figlio. Ho subito quattro operazioni e fatto tutto quello che all’epoca si poteva fare, ma forse la tecnologia era ancora indietro. Sono andata avanti, ho continuato a lavorare”, ha raccontato a Vanity Fair in occasione del suo 70esimo compleanno.

Marta Flavi finisce in lacrime Ballando con le stelle/ È crisi con Simone Arena?

La conduttrice non ha mai nascosto di essere ricorda alla chirurgia estetica per rifarsi il naso quando era ragazza: “Era grosso, aquilino. Mio padre diceva che era bellissimo, che denotava una forte personalità, ma io non vedevo tutta questa poesia… Sono andata da sola a operarmi. Al ritorno a casa dopo l’intervento mio padre è svenuto; mia madre è rimasta male perché non le avevo detto nulla”, ha detto al settimanale Gente. Regolarmente la Flavi fa trattamenti laser rassodanti al viso e utilizza buone creme a volontà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA