Marta Ornelas moglie Placido Domingo/ Lui:”Appena sposati eravamo poveri, nelle difficoltà scoperto l’amore”

Marta Ornelas è la moglie di Placido Domingo, uno dei tre tenori protagonisti del documentario speciale dedicato al grande Luciano Pavarotti e trasmesso in prima assoluta venerdì 24 aprile 2020 su Raiuno. La donna è una cantante soprano ed è la seconda moglie del tenore, baritono e direttore d’orchestra spagnolo. Dopo un brevissimo matrimonio con Ana María Guerra Cué, pianista e madre del primogenito José Plácido, Domingo ha ritrovato l’amore tra le braccia di Marta. Dal 1962 la coppia è felicemente innamorata e insieme hanno superato tantissimi momenti di difficoltà come ha raccontato lo stesso tenore durante un’intervista televisiva: “Io e mia moglie Marta ci siamo sposati a 21 anni. Non avevamo soldi”. Il tenore ha poi condiviso con il pubblico alcuni aneddoti sui suoi primi anni di carriera con la moglie Marta: “siamo andati a cantare a Tel Aviv, all’opera di Israele, dove ci pagavano pochissimo. Così, quando Marta cantava, io stavo a casa a cucinare e a lavare i piatti. Lei faceva lo stesso quando cantavo io. Eppure sono stati i miei anni più felici! Non dobbiamo dimenticare mai come abbiamo cominciato”.

Marta Ornelas e Placido Domingo: matrimonio nel 1962

Nel 1962 Marta Ornelas e Placido Domingo si sposano. Un matrimonio felice che è stato per loro un porto sicuro dove rifugiarsi durante i momenti di difficoltà e crisi. La coppia, infatti, all’inizio della loro carriera hanno vissuto momenti di grande difficoltà economica; un periodo non facile che però ha permesso alla coppia di legarsi ancora di più e di scoprire il loro amore. “Quando eravamo soli e poveri” ha dichiarato il tenore al giornalista Renzo Allegri precisando – “quando certe sere per le difficoltà ci trovavamo a piangere insieme, abbiamo scoperto il vero amore”. Da quelle difficoltà sono nate le basi del loro grande amore che ancora oggi li rende una delle coppie più longeve del mondo della musica. Dal loro amore è nato anche il secondogenito del tenore: Alvaro Maurizio Domingo.



