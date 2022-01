Martial alla Juventus?/ Calciomercato: addio allo United, il possibile scenario

Le chances di vedere Anthony Martial alla Juventus stanno aumentando in questi frenetici giorni di calciomercato. L’attaccante francese vuole lasciare il Manchester United per cercare di vivere una nuova esperienza altrove, lontano dalla Premier League ed a conferma di ciò sono arrivate anche le parole dell’allenatore Rangnick che ha commentato così il suo mancato impiego contro l’Aston Villa: “Martial non ha voluto esserci. Normalmente sarebbe stato presente, ma non ha voluto e questa è la ragione per cui non ha viaggiato con noi.”

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese del The Guardian, pur di lasciarlo andare anche in prestito i Red Devils potrebbero decidere di contribuire allo stipendio del calciatore pur giocando in un’altra squadra, rinunciando così all’indennizzo inizialmente prefissato. In Inghilterra Martial avrebbe già rifiutato le proposte pervenutegli dal Tottenham e dal Newcastle, davvero scatenato sul mercato.

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI MARTIAL ALLA JUVENTUS

La possibilità che l’approdo di Anthony Martial alla Juventus si concretizzi realmente è quindi un’ipotesi da non scartare a priori secondo i rumors delle scorse ore. Il calciomercato è imprevedibili ma per il momento i bianconeri si troverebbero in una posizione di vantaggio rispetto alle altre pretendenti spagnole come il Barcellona ed il Siviglia. La Vecchia Signora sarebbe pronta ad accoglierlo per la gioia di mister Allegri, desideroso di allenare un calciatore con le sue caratteristiche per il prosieguo della stagione.

