Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli si sono sposati/ “Per sempre felici e…”

Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli sono ufficialmente marito e moglie. L’ex campione di rugby, oggi conduttore di Tu sì que vales accanto a Belen Rodriguez ed Alessio Sakara, ha sposato la compagna Daniela a Tre Croci, frazione di Vetralla, in provincia di Viterbo, nel Lazio come fa sapere il portale Viterbo News. Alle nozze erano presenti Alessio SakAra e la fidanzata di quest’ultimo, Raffaella Mennoia che, su Instagram, ha pubblicato alcune storie taggando gli sposi e Bebe Vio, anche lei presente alla cerimonia. Non avrebbero partecipato, invece, Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Ad annunciare poi l’avvenuto matrimonio pubblicando sui social la prima foto da marito e moglie sono stati i neo coniugi Castrogiovanni, felici di aver condiviso il loro giorno con amici e parenti.

MATRIMONIO MARTIN CASTROGIOVANNI E DANIELA MARZULLI: DICHIARAZIONI D’AMORE SUI SOCIAL

Daniela Marzulli, la donna che ha cambiato la vita di Martin Castrogiovanni al punto da essere diventata sua moglie, su Instagram, ha pubblicato la foto di un bacio che ha ricevuto dal marito scrivendo una bellissima dedica d’amore. “Vissero per sempre felici e contenti, perché l’unica cosa di cui avevano bisogno era stare insieme“, ha scritto la signora Castrogiovanni. Anche il conduttore di Tu sì que vales non ha nascosto la grande gioia per aver pronunciato il fatidico sì. Dopo aver condiviso la stessa foto, ha scritto: “Mia moglie”. Tantissimi gli auguri ricevuti dalla coppia tra cui quelli di molti amici vip. “Wow, wow, wow“, ha scritto Belen Rodriguez. “Vi amo, auguri amici miei”, è il commento di Raffaella Mennoia. “Auguri, siete meravigliosi”, ha scritto la maestra di Ballando con le stelle Alessandra Tripoli.





