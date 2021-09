MARTIN EDEN, RAI 3/ Il film con Luca Marinelli nella top ten del 2019

Il regista Pietro Marcello non è il primo a cimentarsi nel racconto di Martin Eden, il primo lungometraggio è stato girato nel 1914, la versione più famosa è quella del 1942 interpretata da Gleen Ford. Nel 1979 è stata realizzata anche una versione televisiva con Christopher Connelly. Il Film è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 ed è stato distribuito anche in Francia.

Il film ha ottenuto parecchie critiche positive e una prestigiosa rivista di cinema lo ha inserito tra i dieci migliori film del 2019. Luca Marinelli ha ricevuto la Coppa Volpi come migliore interpretazione durante la Mostra internazionale del Cinema di Venezia del 2019, gli sceneggiatori hanno ricevuto il David di Donatello ed ha avuto tante altre candidature in parecchie categorie. Emblematica è la voce fuori campo dello stesso protagonista che recita così: “lo scrittore Martin Eden non esiste, io sono un frutto delle vostre menti, quello che avete davanti è un truffatore, un malandrino, io non sono un mito, non ci provate con me perché non mi fregherà mai”.

Martin Eden, film diretto da Pietro Marcello

Martin Eden andrà in onda su Rai 3 oggi, 12 settembre. Di genere drammatico e sentimentale, la pellicola del 2019, è tratta dall’omonimo romanzo di Jack London del 1909. La regia è di Pietro Marcello, mentre il ruolo del protagonista è affidato a Luca Marinelli. Gli altri interpreti sono: Carlo Cecchi, Jessica Cressy, Gaetano Bruno, Marco Leonardi, Pietro Ragusa, Chiara Francini.

Ancora una volta Pietro Marcello riesce a regalarci un film moderno, con una grandissima riflessione sul mezzo cinema grazie al mix tra scene di fiction e altro materiale documentaristico. Ne esce un vero e proprio gioiello che il pubblico degli appassionati non può assolutamente perdersi.

Martin Eden, la trama

La storia di Martin Eden si svolge a in una Napoli sospesa nel tempo e ha come protagonista il giovane marinaio di umili origini Martin Eden. Un giorno il ragazzo salva da un aggressione Arturo, un rampollo della borghesia industriale di Napoli. Per ringraziarlo, il giovane lo invita nella sua lussuosa villa dove abita con tutta la famiglia. In questa circostanza, Martin conosce e si innamora della sorella, la bella Elena.

La giovane donna, molto colta e raffinata, oltre a fungere da maestra per l’aitante marinaio, diventerà una vera e propria ossessione e il simbolo di quello status sociale a cui Martin ambisce. Grazie al suo enorme bagaglio culturale, formato da autodidatta, Martin insegue il sogno di diventare scrittore, se pur con mille fatiche e sacrifici e affrontando tutti i limiti e le difficoltà a cui lo costringono le sue origini. In un contesto storico caratterizzato dalla nascita di movimenti politici di massa, il giovane marinaio, conosce l’intellettuale Russ, grazie al quale si avvicina ai circoli socialisti, entrando così in conflitto con la sua amata Elena e il suo mondo.

