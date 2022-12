Marian Richero, fidanzato di Annalisa Scarrone/ “Siamo arrivati a questo punto?”

Chi è Marian Richero?

Il 31 dicembre la cantante Annalisa Scarrone canterà sul palco di “Capodanno in musica” e sicuramente tra i fan presenti allo spettacolo ci sarà anche il fidanzato: Marian Richero. Dopo la storia d’amore col musicista Davide Simonetta (terminata nel 2017), la cantante di “Bellissima” si è fidanzata con Marian Richero, uomo di grande personalità conosciuto nel 2016 all’Ariston di Sanremo, ma cosa sappiamo di lui?

Marian Richero è un cantante, è nato a Peshtera in Bulgaria ed ha vissuto fino all’età di sette anni a Sofia in un orfanotrofio. Dal 1994 al 2005 ha vissuto a Balestrino un piccolo comune dell’entroterra ligure in provincia di Savona e ha dato inizio alla sua carriera partendo da numerose radio locali della Lombardia. Dal 2002 ha iniziato a collaborare per il Festival di Sanremo dove attualmente tutt’ora collabora. Nel 2018 Marian ha pubblicato il suo primo album di brani cover dal titolo “Benvenuto” e nel 2020 invece è uscito il suo secondo album di cover “Il mondo prima di te”. La sua relazione con Annalisa Scarrone resta ancora oggi lontana dai riflettori e dai social ma ben nota a tutti.

Marian Richero, il fidanzato di Annalisa Scarrone è popolare su Facebook

Annalisa Scarrone è spesso stata nel mirino del gossip, soprattutto in merito a presunti flirt con alcuni colleghi amati dalle donne (tra cui Federico Rossi) eppure la cantante ha sempre negato tutto e il motivo appare ben chiaro: i sentimenti che da anni prova per Marian Richero. Sappiate però che anche il cantante è spesso circondato da belle donne e non solo per il suo lavoro ma anche per la sua grande simpatia. Il profilo Facebook di Richero conta ben 29mila follower ed è pieno di scatti con persone importanti del mondo dello spettacolo tra cui Max Pezzali (cantante che lui ama molto), Gianni Morandi ma anche donne bellissime e talentuose come Emma Muscat o Alessia Lanza, una creator che attualmente è presente nella foto profilo di Marian su Facebook e anche nell’immagine di copertina.

Tra le storie di Facebook però indovinate chi c’è? Ovviamente Annalisa Scarrone. Su Facebook alcune fan page della coppia si divertono spesso a postare momenti di Annalisa taggando Marian e lui a quanto pare li condivide con piacere sul suo profilo. Tra le varie storie di Facebook in cui era taggato, ad una Marian ha risposto: “Ma siamo arrivati a questo punto?”, cosa avrà voluto dire il cantante?











