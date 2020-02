Martina Beltrami/ Crisi per il duetto con J-Ax e scoppia la polemica! (Amici 2020)

“Sono Martina Beltrami e sono una cantante di Amici 2020” così la giovane concorrente si presenta nel video che è stato pubblicato su Witty tv in vista del primo serale in onda oggi su Canale5. Lei è l’ultima arrivata al serale e non ha bisogno di presentazioni almeno per tutti coloro che il programma lo seguono tutti i giorni e che sono rimasti dalla voce di Martina sin dal primo giorno, quello dei casting, dove con quel suo maglioncino bianco e seduta al piano, ha conquistato il suo banco e non lo ha più lasciato. Nello stesso video la cantante “scrive” al serale di Amici 2020 mettendo dentro emozioni e aspettative ad un passo dal debutto su un palco importante: “Caro serale spero che tu possa regalarmi le stesse emozioni che tu possa regalare a me perché non sono proprio un animale da palcoscenico, spero di ricevere dal serale un’esperienza unica, riderò, piangerò, ci saranno un sacco di emozioni. Mi fai paura ma nonostante questo spero di essere alla tua altezza”.

MARTINA BELTRAMI, UN PERCORSO IN BILICO AD AMICI 2020

Il percorso di Martina Beltrami non è mai stato lineare e nemmeno positivo soprattutto per via del suo carattere un po’ complicato. Durante i pomeridiani di Amici 2020 spesso è stata battuta dai suoi rivali ed è stata messa all’angolo soprattutto da Rudy Zerbi che spesso l’ha invitata a non cullarsi sulla sua voce cercando di tirare fuori la sua vera essenza. Alla fine Martina ci ha provato davvero. Quando rischiava di perdere il posto dentro la scuola si è armata di carta, penna e chitarra e ha tirato fuori un inedito in sui ha raccontato chi è davvero. Lo stesso brano ha commosso Zerbi che alla fine ha deciso di farle continuare il percorso nella scuola ma lasciando ben alto un punto interrogativo che solo nell’ultimo pomeridiano di sabato scorso lei ha spazzato via ottenendo la maglia verde a discapito di Matteo e Stefano.

MARTINA BELTRAMI DUETTA CON J-AX NEL PRIMO SERALE, NON SENZA POLEMICHE

Le prime sorprese relative al serale di questa sera sono arrivate nei vari pomeridiani di quest’ultima settimana in cui abbiamo visto Martina Beltrami entrare in casa per ultima dopo una serie di polemiche e lacrime che hanno fatto un po’ torcere il naso al pubblico a casa. Le cose non sono migliorate in queste ultime ore quando abbiamo scoperto che al primo serale di Amici 2020, Martina è chiamata a duettare con J-Ax, tra gli ospiti della prima puntata. La cantante ha raccolto tiepidamente la notizia del suo duetto con il rapper in casetta con gli altri ma è alle prove che ha dato di matto quando non riusciva a prendere le note nel mondo giusto e quando si è detto contraria a dover rappare a differenza delle sue colleghe: “Perché proprio io? Mi spieghi perché proprio io devo rappare? Sono proprio senza parole”. Le polemiche hanno subito creato scompiglio in rete con il pubblico pronto a puntarle contro il dito ricordandole che alcuni prima di lei, vedi Alberto Urso lo scorso anno, si sono cimentati in cose molto lontane da loro. Come finirà per Martina Beltrami?



