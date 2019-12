Martina Beltrami/ Vittima degli haters ma agli esami di sbarramento… (Amici 19)

MARTINA BELTRAMI PASSA GLI ESAMI DI SBARRAMENTO AD AMICI 19

Martina Beltrami stenta davvero ad entrare in sintonia con il programma, non certo per il talento, e con i fan di Amici 19. La cantante ha davvero un’ugola d’oro ma il suo comportamento e il suo essere così permalosa e un po’ sulle sue rischia davvero di penalizzarla, dove arriverà? Noi speriamo molto lontano sin da quando ha messo piede nella scuola esibendosi per la prima volta nel pomeridiano al sabato durante la formazione della classe. Martina Beltrami è musicale, intonata e molto sconvolgente nelle sue interpretazioni ma stenta davvero a trovare il suo posto nella scuola o, almeno, lo faceva fino a venerdì quando su Real Time abbiamo visto la speciale puntata dedicata agli esami di sbarramento. La cantante ha davvero temuto di perdere tutto per via di quella felpa rossa e di quel grande punto interrogativo ma così non è stato visto che si è presentata davanti alla commissione ottenendo un sì grande come una casa.

MARTINA BELTRAMI IN CRISI AD AMICI 19 PER VIA DEGLI ESAMI E DI STASH

In realtà chi ha seguito il pomeridiano di Amici 19 sa bene che la cantante ha rischiato grosso e tutto per via di quello che è successo durante gli esami. Martina Beltrami si è presentata in studio agitatissima e se da una parte è riuscita a portare a casa la prima esibizione, dall’altra ha rischiato davvero tanto quando Stash le ha chiesto di fare un pezzo al brano ma partendo già dal ritornello e quindi senza arrivarci in corsa iniziando dall’inizio. Martina è andata visibilmente in crisi a stento metteva insieme le note e non solo cantando ma anche suonando al piano tant’è che gli stessi professori si sono fermati e le hanno chiesto di respirare un attimo e calmarsi. A quel punto ha preso il coraggio a due mani e ha portato a casa l’esibizione ma anche la sua maglia nera riuscendo a tornare in sala relax dai compagni ancora come una concorrente ufficiale di questa edizione.

IL COMPLICATO RAPPORTO CON I FAN DI MARTINA BELTRAMI

Se la voce la assiste e i professori la premiano, Martina Beltrami non può dire di avere lo stesso successo con i fan di Amici 19. Proprio in settimana è successo di tutto per via di una serie di commenti e continue illazioni social che hanno spinto la cantante a rispondere a tono mettendo fine a questa vera e propria faida. Dopo la discussione con Michelangelo Vizzini (ritornata sulla cresta dell’onda anche questa settimana) e i suoi “scontri con Nicolò degli Inico, sembra proprio che sui social sia iniziata la cosiddetta caccia alle streghe che rischia davvero di mettere con le spalle al muro la cantante che ha deciso di risponde a chi sui social la attacca e la critica al grido di “Martina fatti un bagno d’umiltà”. Proprio la cantante di Amici 19 ha pensato bene di postare lo screen di questi commenti tra le storie e ha risposto: “Da quando dire la verità non è più da persone umili? Da quando incaz*arsi per far capire che ci rimango male per determinate situazioni non è da persone umili?” e poi ha continuato dicendo: “Sbaglio, urlo, mi arrabbio per cose che potrei prendere più alla leggera, è vero, ma questa sono io. E mi dispiace che quello che sta passando di me sono principalmente i miei capelli e le volte nelle quali sclero, perché non penso di essere solo questo. Io vi ringrazio sempre e comunque, nel bene e nel male”. Riuscirà adesso a voltare davvero pagina?



