Martina Brondin/ Recupererà i brutti voti per evitare l’espulsione? (Il Collegio 4)

Martina Brondin verrà espulsa?

Martina Brondin dovrà recuperare i brutti voti ottenuti nella puntata de Il Collegio 4 della scorsa settimana. La ragazza ha ricevuto il riconoscimento più negativo della classe: la peggiore della settimana. Un premio che condivide con Francesco Cardamone, anche se i voti della studentessa, fra cui il 2 che le ha assegnato il professor Raina, sono addirittura più bassi di quelli del compagno.Martina Brondin del resto ha una vera e propria avversione per la scuola e non solo per quella del reality, ma in generale. La sua scheda ci ha già rivelato infatti che ha la media del 4 per adesso e di certo non ha alcuna intenzione di studiare nel programma, come ha sottolineato durante il video di presentazione. Vuole divertirsi e poi non riesce proprio a tenere gli occhi aperti, preferendo appisolarsi sui banchi di scuola. La professoressa Petolicchio però l’ha colta sul fatto e per questo ha deciso di farle finire un’espressione di Matematica alla lavagna. “Me lo sto sentendo un botto”, ha detto invece sottovoce prima che il prof Raina la chiamasse per interrogarla sul ciclo dell’acqua. Purtroppo le risposte non sono state per nulla soddisfacenti, anche se ha cercato di buttarla sul ridere. Alla domanda “che cos’è la traspirazione”, Martina risponde in modo candido che è “come quella delle scarpe, quelle con i buchi”. Il 2 ricevuto non è stato accolto in modo positivo: “Se uno starnutisce gli dà un bel voto”, prova a difendersi a vuoto. Clicca qui per guardare il video di Martina Brondin.

Martina Brondin, Il Collegio 4: ecco cosa è cambiato nelle ultime puntate

Martina Brondin è fra le scoperte della scorsa puntata de Il Collegio 4 e forse per via delle sue ultime uscite è diventata ancora più visibile agli occhi dei telespettatori. Non dobbiamo aspettarci però che i suoi voti migliorino da un momento all’altro, visto che non ha alcuna intenzione di mettersi a studiare. Persino la lezione di Arte e la possibilità di creare un murales non l’hanno convinta a scuotersi dalla sua flemma. “Io dirigo i lavori”, ha detto infatti alla telecamera. Nella vita reale poi non sembra andare meglio per la giovane studentessa. Almeno per quanto riguarda i social, visto che Instagram ha deciso di bloccarle i messaggi da un giorno all’altro. Martina Brondin conquista comunque: chi la segue apprezza quel look dark e lo sguardo da dura che sfoggia in ogni foto. Come lo scatto che la vede con Claudia Dorelfi: “La coppia che scoppia”. Clicca qui per guardare la foto di Martina Brondin e Claudia Dorelfi. Il look scelto, con tanto di calze smagliate, è lo stesso che sfoggia anche in un altro scatto, pubblicato però solo dall’amica Mariana Aresta.

La coppia che scoppia





