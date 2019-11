Il collegio 4, 4a puntata/ Espulsi e diretta: una supplente e il primo ispettore…

ANTICIPAZIONI IL COLLEGIO 4 PUNTATA 12 NOVEMBRE 2019

Come ogni martedì, per il pubblico di Raidue, anche oggi 12 novembre, si rinnova l’appuntamento con Il collegio 4. Il docu-reality che la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 2.486.000 spettatori pari al 10.6% di share torna in onda con la quarta puntata nel corso della quale non mancheranno le sorprese per i 20 collegiali. Quella trascorsa è stata una settimana impegnativa per gli studenti che hanno accolto all’interno del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco in cui, originariamente, erano presenti circa 1.000 studenti di cui 700 vivevano all’interno e che, tra gli studenti più noti ha avuto anche Papa Roncalli, due nuovi collegiali ovvero Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni che vivono una relazione a distanza di 200 km. Anche nella puntata in onda questa sera, gli studenti dovranno seguire nuove lezioni e dovranno superare prove ed interrogazioni per restare nel collegio.

IL COLLEGIO 4: UNA NUOVA SUPPLENTE E IL PRIMO ISPETTORE SCOLASTICO

Aria di novità per gli studenti de Il collegio 4 nella quarta punta. All’interno del convitto, infatti, arriverà un nuovo insegnante. Un professore si assenterà e al suo posto arriverà una supplente. Inoltre verrà annunciata la Giornata dello Studente e, per la prima volta, il corpo docente e gli studenti del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco riceveranno la visita del primo ispettore scolastico che avrà il compito di contrallare la preparazione degli studenti, la situazione dell’edificio e tutto ciò che riguarda la vita scolastica dei collegiali. Cosa comporterà la visita dell’ispettore? Se l’ispezione dovesse portare a galla dei problemi, cosa accadrà agli studenti e all’istituto?

IL COLLEGIO 4: JOHN LENNON E L’INTEGRAZIONE RAZZIALE

Le materie che gli studenti dovranno studiare in questa nuova settimana de Il collegio creeranno un clima di serenità e solidarietà tra i 20 collegiali. Dopo aver seguito una lezione di audiovisivi sull’uso di una telecamera VHS – tecnologia diffusa negli anni ’80, per mettere in pratica ciò che hanno imparato, gli studenti visiteranno parco zoologico per realizzare un reportage. Nelle lezioni di Inglese si parlerà di integrazione razziale partendo da”bony and Ivory” di Paul McCartney e Stevie Wonder mentre nella lezione di musica i ragazzi canteranno uno dei brani più belli e più importanti per il significato che ha come Imagine di John Lennon. In classe, infine, si discuterà di femminismo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA