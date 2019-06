MARTINA CAPPELLETTI, “NIPOTE” MARK CALTAGIRONE/Video, “Sebastian aveva un tumore”

Martina Cappelletti, la finta nipote di Mark Caltagirone, torna protagonista negli studi di “Live – Non è la D’Urso” per raccontare la sua versione nella complicata e discreta vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ecco cosa ha raccontato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne alle telecamere di Live – Non è la D’Urso nelle precedenti puntate: “Ho conosciuto Eliana e Pamela Perricciolo cinque anni fa in occasione di una mia amica e vengo contattata a fine 2017 da Pamela per partecipare ad un reality: avrei dovuto interpretare il ruolo della nipote di questo Mark Caltagirone. Quando sono stata a Roma, anche con le persone che non conoscevo, fingevo di essere la nipote di questo uomo”. La finta nipote di Caltagirone ha raccontato anche di quando Pamela Perricciolo le ha scritto: “sai che Marco ha avuto un infarto? L’hanno operato ed è grave”.

Martina Cappelletti: “per me questa è follia”

“Io resto scioccata” – prosegue Martina Cappelletti, che successivamente ha parlato con lo “zio” su Facebook: “quando ho avuto modo di parlare su Facebook con lui gli ho scritto come se fosse mio zio e lui rispondeva uguale. Parlavo anche con Sebastian, gli scrivevo perchè ero preoccupata per lui, un bambino solo e lontano da tutti”. La ragazza parla anche di Sebastian, il presunto figlio in affido di Pamela Prati e Mark Caltagirone: “Donna Pamela mi parlava delle condizioni di salute di Sebastiano e mi coinvolgeva anche nel matrimonio tra Pamela e Mark”. Poi l’amara scoperta sull’esistenza di Mark Caltagirone: “quando Eliana ha detto che non era mai assistito, l’ho appreso dalla televisione. Per me questa è follia!”. Clicca qui per il video di Martina a Live – Non è la D’Urso.

Chi è Martina Cappelletti?

Martina Kelly Cappelletti, questo il suo nome completo, è la finta nipote di Mark Caltagirone. Vive a Milano e in passato ha partecipato al programma Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. In queste settimane è balzata agli oneri della cronaca per via del caso Pamela Prati e Mark Caltagirone. La ragazza racconta come è stata coinvolta in questa storia: “Donna Pamela mi ha proposto di partecipare a questo reality in onda nel 2018. Mi spiega che sono quattro famiglia che devono partecipare a questo reality ed ogni famiglia ha come concorrenti parenti reali o finti, ma avrei avuto mesi di tempo per conoscere Mark e Sebastian in modo da conoscerli”. Poi la ragazza racconta del rapporto con il piccolo Sebastian: “pur essendo un bambino solo, malato, lo sentivo tramite Facebook. Aveva un tumore alla gola e soprattutto l’aggravante era che solo, isolato e in Corsica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA