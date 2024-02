Martina Colombari operata d’urgenza all’addome/ Il video dall’ospedale: “Mi hanno curata e salvata”

Martina Colombari operata d’urgenza all’addome: il racconto su Instagram

Il distacco dai social per i personaggi famosi (e non) è, molto spesso, dovuto ad un periodo non particolarmente positivo della propria vita. Lo sa bene anche Martina Colombari che, dopo una temporanea breve assenza dai social che ha allarmato i suoi follower, è tornata a farsi vedere su Instagram spiegando cosa le è accaduto. Nella mattinata di oggi, infatti, la conduttrice ed ex Miss Italia ha condiviso un breve video esplicativo tra le stories del suo profilo, in cui si è immortalata coricata in un letto d’ospedale.

ACHILLE COSTACURTA, CHI È IL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI/ Lei: "Carattere importante. Poca sopportazione"

Nel video, la Colombari ha spiegato di aver dovuto affrontare una delicata operazione d’urgenza, fortunatamente riuscita e che la porterà alle immediate dimissioni già nella giornata di oggi: “Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite, e quindi sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini di Riccione“.

ALESSANDRO COSTACURTA, MARITO DI MARTINA COLOMBARI/ "Siamo una coppia all'antica, proteggiamo la famiglia"

Martina Colombari ringrazia lo staff medico: “Mi hanno curata, coccolata e salvata“

Martina Colombari, nel breve video condiviso sulle Instagram stories, ha raccontato di essere andata a Riccione per far visita alla sua famiglia. E, a seguire, ha ringraziato tutto lo staff medico che si è preso cura di lei in questi giorni: “Ero qua a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, tutte le oss, tutte le infermiere. Mi hanno veramente curata, coccolata e salvata. Quindi adesso pian piano mi riprenderò, ciao a tutti”.

Il peggio per la showgirl sembra dunque passato e, dopo le dimissioni dall’ospedale, potrà finalmente fare ritorno a casa ed essere nuovamente coccolata dalla sua famiglia, il marito Alessandro Costacurta e il figlio Achille.

ALESSANDRO COSTACURTA, MARITO DI MARTINA COLOMBARI/ "Siamo una coppia all'antica, proteggiamo la famiglia"













© RIPRODUZIONE RISERVATA