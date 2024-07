Martina Colombari: dai problemi col figlio Achille Costacurta alla crisi con Billy/ “Mi fa dannare ma…”

Martina Colombari e i problemi col figlio Achille Costacurta: “Mi fa urlare e dannare”

Il rapporto tra Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta è tornato a far notizia dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Il ragazzo, che si è fatto conoscere dal pubblico durante l’avventura insieme alla madre a Pechino Express 2023, ha pubblicato sui social una serie di scatti compromettenti, citando proprio Martina Colombari.

In attesa di scoprire cosa sia realmente accaduto e quali conseguenze avranno i post pubblicati da Achille, ricordiamo che in passato Martina Colombari ha spesso parlato del rapporto con suo figlio, ammettendo che i problemi non mancassero. In un’intervista rilasciata a Fanpage dopo Pechino Express ha rivelato: “Lui è la parte mia più pittoresca, fa urlare e dannare, ma è molto creativo.”

Martina Colombari e la crisi col marito Billy Costacurta

Martina Colombari ha quindi rivelato che anche a scuola non sono mancati problemi per il figlio Achille Costacurta: “Ha i problemi di tutti i 18enni, ovvero svegliarsi al mattino, problemi che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e ti chiedi ‘sarà tornato? dormirà a casa della fidanzata? dell’amico? A scuola ha sempre avuto un po’ di problemi a rispettare le regole ed a studiare, ha cambiato un po’ di scuola, ma devo dire che questo percorso di studi economico finanziario che sta facendo lo incuriosisce molto”.

Oltre ai problemi col figlio Achille, Martina Colombari ha vissuto un periodo di forte crisi col marito Billy Costacurta, poi superato. “Fu una crepa vera, – raccontò al tempo – mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”.











