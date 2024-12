Uomini e Donne, Martina bacia Gianmarco ma Ciro non reagisce bene e s’infuria

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nel prossime puntate non mancheranno dei colpi di scena sia nel parterre del Trono Over che tra corteggiatori e tronisti del Trono Classico. Soprattutto quello di Martina De Ioannon. L’ex volto di Temptation Island nelle ultime settimane ha deciso di concentrare la sua conoscenza su due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri dicendosi interessata ad entrambi. Durante le ultime registrazioni ha portato in esterna entrambi e mentre con Ciro non è scattato il bacio con Gianmarco invece si sono chiariti.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 dicembre 2024/ Salvo Trono Francesca, Martina bacia Gianmarco

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, però, successivamente Gianmarco ha raggiunto Martina nei camerini per parlare e proprio lì c’è stato il colpo di scena: Gianmarco ha baciato Martina che non si è tirata indietro. Ovviamente una volta in studio è stato mostrato il video in questione con tanto di bacio e la reazione di Ciro non si è fatta attendere. Il giovane si è infuriato e non ha preso per niente bene il gesto della tronista.

Francesca Sorrentino non lascia Trono di Uomini e Donne/ Arrivano nuovi corteggiatori ma Francesco se ne va

Scatta il bacio tra Martina e Gianmarco: Ciro lascia Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione che si è tenuta oggi rivelano che il bacio tra Martina e Gianmarco ha fatto arrabbiare l’altro corteggiatore. Ciro Solimeno ha lasciato Uomini e Donne smettendo quindi di corteggiarla. L’addio al momento sembrerebbe definitivo ma non è escluso che più avanti, magari, Ciro ci ripensi e ritorni sui suoi passi. Solo di recente in un’intervista al magazine del programma, Ciro aveva rivolto un appello a Martina invitandola a scegliere lui: “Dovrebbe scegliermi perché sto mostrando a lei – e a tutti – chi è Ciro al 100% senza filtri, giri di parole o maschere. Mi sto facendo conoscere per quello che sono, con tutte le mie emozioni e reazioni autentiche, e penso che questo offra sicurezza, perché non ci sarebbero sorprese, solo sincerità.” Ed invece la situazione sembra essersi evoluta diversamente.