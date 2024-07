Martina De Ioannon di Temptation Island 2024 ha un papà famoso/ “Frequenta numerosi Vip”: chi è

Martina De Ioannon ha un papà famoso: la segnalazione sulla protagonista di Temptation Island 2024

Martina De Ioannon è una delle protagoniste assolute di Temptation Island 2024, edizione alla quale ha partecipato col fidanzato Raul. La loro relazione è in un chiaro momento di crisi, soprattutto perché Martina sta cercando di capire se Raul, con i suoi atteggiamenti gelosi, è l’uomo che fa per lei. I due sono fidanzati da 10 mesi ma, a quanto pare, la coppia ha già presentato all’altro i rispettivi genitori. Probabilmente, Martina ha portato Raul a conoscere suo padre nel suo ristorante, visto che, come fa notare il Vicolodellenews, il papà della ragazza è molto famoso a Roma.

Alex di Temptation Island 2024, nuova segnalazione bomba: "Fregato dalla tentatrice"/ Con Vittoria è finita?

Il papà di Martina De Ioannon possiede un ristorante, dove lavora anche la figlia, che è frequentato da numerosi vip. A dimostrarlo sono anche i numerosi scatti dell’uomo con tanti volti dello spettacolo e della musica: nel suo ristorante appaiono infatti Achille Lauro, Tony Hadley, Mahmood, Ermal Meta e ancora Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Michelle Hunziker e J-Ax.

Temptation Island 2024 censurato: parla l'autrice Raffaella Mennoia/ "Ecco perché non viene mostrato tutto"

Martina De Ioannon e Raul verso un colpo di scena a Temptation Island 2024

Martina De Ioannon e Raul torneranno ad essere grandi protagonisti nel corso della quarta puntata di giovedì 18 luglio 2024. Mentre lei continua a conoscere il single Carlo, con il quale è ormai nato un forte feeling, Raul pare che darà una vera e propria svolta al suo percorso. Stando ad alcune immagini anticipative, Raul deciderà di approfondire la conoscenza con una delle tentatrici con la quale potrebbe scattare addirittura un bacio! Anticipazioni che annunciano, insomma, grandi colpi di scena per questa coppia che, sin da subito, si è imposta tra le maggiori protagoniste di questa edizione di Temptation Island.











© RIPRODUZIONE RISERVATA