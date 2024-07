Martina e Raul Temptation Island 2024 si sono lasciati? Avvistati in discoteche diverse/ Nuove segnalazioni

Temptation Island 2024, Raul avvistato da solo in discoteca: con Martina si sono lasciati?

Giovedì prossimo andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island 2024, 18 luglio e dalle anticipazioni si scopre che uno dei fidanzati chiederà un falò di confronto immediato alla fidanzata. E tra le varie coppie il più in crisi è sicuramente Raul che nelle ultime puntate ha visto la fidanzata Martina sempre più vicina al single Carlo Marini e non è tutto perché, sempre stando alle anticipazioni, il giovane si avvicinerà molto ad una tentatrice e tra i due scatterà addirittura un bacio. Insomma, Martina e Raul di Temptation Island 2024 riusciranno a superare le loro crisi o si lasceranno definitivamente?

Temptation Island 2024 chiude prima/ Annunciate le date delle due ultime puntate: sorpresa sul finale

Crescono nel mentre le segnalazioni su entrambi e l’ultima in ordine di tempo è stata lanciata da Novella2000. Raul di Temptation Island 2024 è stato beccato in una discoteca di Roma senza Martina, tra l’altro nel locale era presente anche Can Yaman. Non è la prima volta che Raul viene avvistato da solo senza la sua fidanzata e secondo molti sarebbe un indizio che la coppia si sarebbe detta definitivamente addio. Va ricordato però che i protagonisti del reality show hanno il divieto di apparire insieme in pubblico fino alla messa in onda di tutte le puntate del programma, proprio per non rovinare l’effetto sorpresa ai telespettatori.

Temptation Island, chi stanno insieme o si sono lasciati e chi sta con tentatori e tentatrici?/ Futuro coppie

Martina e Raul si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? Continuano le segnalazioni

Nelle ultime settimane non stanno mancando indizi su Martina e Raul di Temptation Island 2024 che, vivendo in una città dai mille occhi come Roma, sono stati avvistati in questi giorni in giro per eventi e locali. Sempre, da soli o comunque non in compagnia dell’altro. La prima volta il ragazzo è stato beccato al concerto di Geolier a Rock in Roma, con un amico, ma senza fidanzata. Qualche giorno dopo è stata Martina ad essere avvistata mentre passava una serata in un locale: di Raul nessuna traccia. Ed adesso il giovane è stato avvistato in una discoteca di nuovo da solo e in molti sostengono che siano tutti indizi sul fatto che percorso nel viaggio dei sentimenti della coppia si sia concluso con la scelta di dirsi addio, sarà davvero così? Per saperlo non resta che attendere le ultime puntate di Temptation Island 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA