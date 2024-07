Martina De Ioannon e Carlo Marini fidanzati dopo Temptation Island 2024?/ “Si baciavano”: segnalazione choc!

Martina e Raul si sono lasciati a Temptation Island 2024? Lei sarebbe stata avvistata col single Carlo Marini

Mercoledì e giovedì andranno in onda le ultime puntate di Temptation Island 2024, che ci sveleranno com’è finita per le coppie rimaste nel villaggio. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dal gran finale, non mancano segnalazioni ad anticiparci chi si è lasciato e chi, addirittura, avrebbe iniziato una relazione con uno dei tentatori del programma. Tra questi ultimi ci sarebbe la bella Martina De Ionannon, fidanzata di Raul a Temptation Island 2024.

Chi ha seguito la loro avventura nel programma, sa che Martina in queste settimane si è avvicinata molto al single Carlo Marini, noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Tra i due è nato un feeling che, nelle ultime puntate, si è trasformato in una forte attrazione che sembra sfociare in un inizio di sentimento. A quanto pare, quello tra Martina e Carlo è un rapporto che continuerà anche fuori dal programma.

Martina e Carlo stanno insieme dopo Temptation Island 2024? “Visti che si baciavano a Roma”

Ad anticiparlo potrebbe essere una segnalazione che in queste ore sta facendo il giro del web e che è stata resa nota dall’esperta di gossip Deianira Marzano. È lei, infatti, ad aver ricevuto da un utente un messaggio che recita: “Appena vista Martina che si baciava con Carlo in zona Prati a Roma”. Nessuna foto, purtroppo, ad immortalare la scena, cosa che avrebbe confermato non solo la rottura tra Martina e Raul, ma anche la sua relazione col tentatore. Tuttavia, la segnalazione continua: “Io ero all’interno del salone […] loro avevano la macchina parcheggiata lì davanti”. È chiaro che, in mancanza di prove tangibili, la segnalazione va presa con le pinze e bisognerà attendere solo il grand finale di Temptation Island 2024 per capire se è davvero andata così.











