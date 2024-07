Martina e Carlo sempre più vicini a Temptation Island 2024/ “Raul non è il mio tipo” e lui sbrocca

Ormai il rapporto tra Martina e Carlo a Temptation Island 2024 è sempre più profondo e intimo. Nell’ultima puntata andata in onda giovedì 18 luglio 2024 è scoppiata la polemica sui social. Secondo gli utenti, Martina non può permettersi di criticare il comportamento di Raul dopo quello che lei sta facendo con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, il tentatore Carlo Marini.

Durante i filmati, lei continua a punzecchiarlo, testando i suoi sentimenti. “Sei la Martina più bella che conosco”, dice lui. Raul al falò si lamenta di quello che vede, ma è quasi rassegnato: “Mi vengono mostrate sempre le stesse immagini, dimostra di non avere le p**e”. Nei video si sente anche lei che confessa: “Raul non è il mio tipo”. Raul torna quindi al villaggio e inizia a sbroccare, lanciando una bottiglia e sfogandosi con gli altri fidanzati dopo quello che ha visto.

Martina e Carlo a Temptation Island 2024: lui pronto per Maria De Filippi a settembre

Raul conosce bene la sua fidanzata Martina e ha già capito che lei prova un fortissimo interesse per Carlo. “Non so cosa le sta dicendo la testa. Questa cosa mi disturba“, dice davanti agli altri fidanzati. È stupito e sconvolto e afferma che non si aspettava proprio questa svolta a Temptation Island, anche perchè è stata proprio lei a portarlo nel villaggio dei sentimenti. “Evidentemente non ero io il problema“, dice rassegnato.

Carlo Marini, intanto, si prepara per una nuova avventura in tv. Il bel tentatore di Temptation Island 2024 non sembra infatti troppo interessato a Martina, ma al trono di Uomini e Donne di settembre. I rumor stanno correndo velocissimi: pare che Maria De Filippi abbia scelto proprio lui per la nuova stagione. Dopo il percorso finito malissimo con la ex tronista Emanuela Carriero, è il turno di vederlo come protagonista del famoso dating show in cerca del vero amore. Se le indiscrezioni sono vere, potremmo dunque abbandonare l’idea di vedere Martina e Carlo fuori dal Temptation Island 2024 insieme pronti per una relazione amorosa.

