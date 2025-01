Martina De Ioannon verso la scelta a Uomini e Donne

Martina De Ioannon è pronta a scegliere. La tronista, dopo le ultime esterne con Gianmarco e Ciro che saranno oggetto della prossima registrazione di Uomini e Donne, svelerà il nome del ragazzo scelto con cui spera di lasciare la trasmissione ricevendo un sì come risposta alla sua decisione. In attesa della registrazione della scelta, nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 7 gennaio, la tronista ha ricevuto un’importante promessa da Gianmarco. Nelle precedenti puntate del dating show di canale 5, Martina aveva lasciato lo studio per raggiungere Ciro dietro le quinte per fermarlo. Nella puntata in onda oggi, la tronista ha spiegato che Ciro ha preferito andare via.

Gemma Galgani e Fabio Cannone, arriva la pace a Uomini e Donne/ Una domanda di lui fa piange la dama

Quello di Ciro, però, non è un addio perché, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ciro tornerà in studio per continuare a corteggiare Martina sperando di poter essere la scelta. Di fronte alla decisione di Ciro, proprio nella puntata odierna del dating show di canale 5, Gianmarco ha fatto una promessa alla tronista.

Chi è Maurizio Rocchi, il cavaliere di Uomini e Donne/ La morte della compagna e la conoscenza con...

La promessa di Gianmarco a Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Gianmarco, dopo aver sorpreso Martina con un bacio passionale nelle puntate precedenti, nella puntata odierna di Uomini e Donne, spiazza positivamente la tronista con una promessa che sorprende anche Maria De Filippi. Gianmarco, infatti, ha promesso di non andare più via e di voler fare di tutto per arrivare a conquistare il suo cuore ed essere la scelta definitiva.

Una promessa importante di fronte alla quale Maria De Filippi si è mostrata scettica chiedendo a Gianmarco se fosse sicuro di fare una promessa così impegnativa. Dopo averci pensato per qualche secondo, Gianmarco conferma l’intenzione di non voler più andare via qualunque cosa dovesse accadere prima della scelta definitiva.

Cristian Forti e Valentina Pesaresi stanno ancora insieme? Anniversario dopo Uomini e Donne/ "Ti ho amato..."