Martina Giovannini e Kumo stanno insieme?/ Interviene anche la mamma dell’ex allievo di Amici

Martina Giovannini e Kumo hanno legato moltissimo durante il percorso ad Amici e, una volta fuori dal talent show, si sono ritrovati. In molti pensano ci sia una relazione tra i due per la loro complicità e vicinanza, anche se si sono sempre dichiarati single.

Nelle ultime settimane, Martina ha condiviso una foto in cui era sdraiata insieme a Kumo riaccendendo la speranza nei fan. Ma i due ex allievi stanno davvero insieme? Questa volta è intervenuta la mamma dell’ex allievo del talent che ha messo un like ad un tweet in cui c’è scritto che tra la giovane e Kumo c’è solo una profonda amicizia. Sembrerebbe, dunque, che non si sia formata la coppia nonostante l’attesa dei fan.

Comunque ragazzi tra Kumo e Martina non c’è nulla, sono amici, la mamma e la cugina di lui lo confermano, ecco. #Amici23 pic.twitter.com/Os1BuoeiEr — Vanessa (@vane16786) May 22, 2024

Martina Giovannini e Kumo storia in corso? I due chiariscono a Verissimo

Martina Giovannini è stata ospite a Verissimo, in cui ha parlato del suo percorso ad Amici chiarendo anche la questione sul presunto flirt con Kumo: “Lui è proprio un amico c’è stato sempre nei momenti di bisogno all’inizio no ma poi da gennaio in poi abbiamo legato tantissimo” ha dichiarato la ballerina.

Nessuna storia d’amore tra i due ex allievi, dunque, solo una profonda amicizia che si è rivelata importante nei momenti più difficili: “L’amore? Niente. Sono entrato da fidanzata e mi sono lasciata per problemi di coppia. Non sto cercando nulla. Nella casetta non ho cercato nulla se non amicizia. Adesso mi auguro di vivere di danza e fare molte esperienze. Kumo l’ho risentito subito, ma ho sentito quasi subito tutti. Kumo è proprio un amico. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. All’inizio no, ci dovevamo ancora inquadrare io e lui. Se poteva diventare un fidanzato? No! Sicura! Ci siamo trovati a livello caratteriale. È una bella amicizia. Esatto” ha dichiarato Martina Giovannini, stroncando la speranza dei fan.

