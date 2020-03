Martina Di Maria, sfilata in intimo/ Da Ciao Darwin 8 a La Pupa e il Secchione e Viceversa

Martina Di Maria si è resa di sicuro popolare grazie alla partecipazione a La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma i fan più attenti di Ciao Darwin 8 la ricorderanno di certo fra le Miss a sfilare nella puntata Family Day Vs Gay Pride. Un appuntamento che Canale 5 verrà trasmesso in replica nella prima serata di oggi, sabato 28 marzo 2020, e da non perdere per tantissimi motivi. Fra questi anche il siparietto dedicato alle sfilate, dove potremo trovare Martina impegnata in passerella per il Family Day: abito da sera lungo e fasciante, nero e con diverse trasparenze, la futura Pupa mette in mostra la lingerie grazie ad un gioco di vedo/non vedo. “Un modo gentile di decretare la propria disponibilità femminile al mondo maschile”, sottolinea il conduttore mentre Martina si lascia andare ad un breve balletto con il ballerino professionista Marco Pipani. Clicca qui per guardare il video di Martina Di Maria. Non sarà comunque la prima volta che Martina apparirà nel corso dell’ottava edizione del programma, visto che riusciremo a intravederla per qualche istante anche nella sesta puntata. Questa volta vestita da catwoman e in occasione della sfida Davide Vs Golia. Una breve clip pubblicata l’anno scorso dalla modella ci ricorda la sua esibizione di quel momento.

Martina Di Maria, le sue due grandi occasioni

Il destino si è palesato nella carriera di Martina Di Maria in ben due occasioni, la prima durante la sua partecipazione a Ciao Darwin 8. Grazie al gradimento manifestato dal pubblico per le sue esibizioni da modella nel corso di diverse puntate, la ragazza romana è finita infatti come papabile vincitrice della Coppa Onan in occasione dell’Onan Academy dell’anno scorso. Al suo fianco abbiamo trovato diversi volti conosciuti e sconosciuti, da Laura Cremaschi e Lisa Henandez fino a Federica Calemme e dulcis in fundo, Martina Fusco. Purtroppo la corona verrà data a quest’ultimo, lasciando l’omonima a fare i conti con la propria sconfitta. Ed è nei mesi successivi che il destino ci metterà di nuovo il suo zampino: le due ragazze infatti si ritroveranno entrambe nel cast de La Pupa e il Secchione e viceversa in qualità di Pupe. E non solo, perchè questa volta sarà la Di Maria ad avere in qualche modo la meglio sulla rivale, in coppia con Giovanni Boni ed eliminata già alla prima puntata. Anche se a conti fatti anche alla modella romana non andrà meglio: verrà eliminata alla fine della terza puntata, in coppia con Il più intelligente d’Italia del 2018, ovvero Lorenzo De Lauretis.

Video, la sfilata in intimo





