Raul e Martina sempre più distanti a Temptation Island 2024/ Lui al limite: “È una stupida!”

Tra i concorrenti di Temptation Island 2024 c’è anche la coppia formata da Raul e Martina fidanzati da circa 10 mesi, ma il carattere geloso e possessivo di lui hanno spinto la fidanzata a scrivere alla redazione. Una scelta in parte obbligata quella di Martina visto che Raul vorrebbe andare a convivere, ma lei non si sente pronta proprio per la troppa gelosia del fidanzato. Una gelosia che Raul giudica “normale” e non legata a cose folli quando si ritrova a parlarne in spiaggia con Filippo Bisciglia a cui non nasconde di essere pronto a vivere con la sua Martina. La sicurezza di Raul viene messa in crisi da una serie di video in cui si vede Martina libera all’interno del villaggio dei single e vicina al tentatore Carlo. Proprio all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Martina confessa tutti i suoi dubbi sulla gelosia del fidanzato e sui motivi che l’hanno spinta a contattare la redazione del programma in quanto lei vorrebbe vivere una relazione senza limiti.

La sintonia con Carlo si fa sempre più evidente e palese al punto che la reazione di Raul è forte ed immediata. Cosa che vedremo anche nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024, durante la quale Raul avrà un nuovo sfogo dopo aver visto un video della fidanzata non proprio intenta a pensare a lui.

Raul e Martina a Temptation Island 2024: dove eravamo rimasti?

L’ultima puntata di Temptation Island 2024 ha visto emergere le prime difficoltà nella coppia formata da Raul e Martina. I due fidanzati, separati nei rispettivi villaggi dei single all’interno del resort Is Morus Relais in Sardegna, sembrano vivere questa esperienza in maniera completamente differente. Se Raul trascorre il suo tempo con gli altri ragazzi fidanzati, Martina si diverte con le ragazze fidanzate, ma anche intrecciato una conoscenza con il single tentatore Carlo.

Una chiacchiera tira l’altra e i due si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme: dalla spiaggia alla piscina, fino ad un tête-à-tête in cui il single tentatore le fa notare “ti piace flirtare, dai non siamo di legno”. Martina non si nasconde dietro un dito, anzi con grande sicurezza e sincerità ammette: “mi piace piacere, ma che ci devo fare!”. Che sia l’inizio della fine?











