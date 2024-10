Scoppia la lite tra Martina De Ioannon e Ciro Solimano a Uomini e Donne: cos’è successo

La conoscenza di Martina De Ioannon e Ciro Solimano a Uomini e Donne continua ad alternare momenti sereni ad accese liti. È chiaro che alla tronista piaccia molto il corteggiatore napoletano, ma non ne apprezza altrettanto alcuni atteggiamenti che definisce ‘immaturi’, così come l’aver ballato per dispetto con una delle corteggiatrici in studio. È per questo che Martina ha deciso di mandarlo via, ammettendo che un ragazzo che ragiona in questo modo non fa per lei.

Ciro ha però atteso la fine della puntata per avere un confronto con lei in camerino, dove però è scoppiata un’accesa discussione. “Io e te non ci capiamo. Se non ti piace Ciro me ne vado!” ha tuonato il corteggiatore, vistosamente alterato. Martina ha allora ribadito di trovarlo immaturo, sottolineando che avrebbe dovuto aspettarselo visti i suoi soli 22 anni.

Martina De Ioannon perdona Ciro Solimano: pace fatta a Uomini e Donne

“Tu sai alzare la mano in studio solo per provocare, sai fare solo provocazioni, però alzare la mano per chiedermi come sto e se è tutto a posto quello mai!”, ha aggiunto Martina De Ioannon. I toni si sono perciò accesi, portando i due a salutarsi in malo modo. Pochi istanti dopo, Ciro ha però fatto un passo indietro, tornando da Martina e usando nei suoi confronti un atteggiamenti più pacato e disposto alla riappacificazione. Un gesto che la tronista ha apprezzato al punto tale da decidere di dargli una seconda opportunità. È, dunque, pace fatta tra Martina e Ciro, ma quanto durerà?