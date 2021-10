Martina e Davide, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ “Lei mi piace un sacco”

Martina e Davide funziona d’avvero il rapporto tra la coppia?

Martina e Davide sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista, l’esperimento social campione di ascolti di Real Time. Dopo il “si” pronunciato quasi al buio visto che i due sposi si sono visti per la prima volta sull’altare, la coppia è partita per il viaggio di nozze. La prima notte non è stata facile, visto che i due hanno dovuto conoscersi per la prima volta. “Strano tutto, ma un strano bello” è stato il commento dei due che hanno dimostrato sin dall’inizio di avere una grandissima complicità. Il lavoro del team di esperti del programma lifecoach Andrea Favaretto affiancherà il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi sembra funzionare visto che le cose tra i due procedono davvero molto bene.

Non mancano però timori e paure con Davide che alle telecamere rivela: “adesso ho troppo paura del tutto perfetto”. Un pensiero condivisibile quello dello sposo che si è ritrovato da un giorno all’altro ad essere sposato con una donna che non aveva mai visto prima.

Martina e Davide a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: c’è grande complicità tra i due

Martina e Davide di Matrimonio a Prima Vista Italia sono sempre più complici e affiatati. La coppia sembra una delle meglio assortite di questa edizione come hanno rivelato proprio i diretti interessati. A cominciare da Davide che parlando della compagna ha detto: “è tutto un grande gioco, il gioco dell’amore. Il nostro per ora è un bel rapporto abbiamo una bella sintonia, remiamo nella stessa direzione”. Dal canto suo Martina non nasconde che con Davide va tutto alla grande pronunciando parole importanti: “avevamo voglia di stare insieme, ci siamo cercati”.

L’incontro fra i due sembra aver conquistato tutti compresi i familiari dei due che approvano la coppia. Anche il lifecoach ha commentato molto bene l’unione dei due: “è un incontro di crescita da entrambe le parti. Martina rende più solido Davide, la sua positività va bene, ma non ci può essere solo questa e Martina sotto questo punto di vista potrebbe dare un grosso messaggio a Davide”. Che dire la coppia confermerà la propria scelta oppure no?

