Martina e Davide, Matrimonio a prima vista/ La coppia ha paura “del tutto perfetto”

Martina e Davide sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2021, l’esperimento social campione di ascolti di Real Time. Per la coppia dopo il matrimonio al buio è arrivato il momento di conoscersi seriamente trascorrendo così la prima notte di nozze. Una notte che porta la coppia a confrontarsi: “strano tutto, ma un strano bello”. Le cose tra i due procedono alla grande: un feeling immediato e del tutto naturale questo instauratosi fra i due, anche se Davide non nasconde un certo timore. “Adesso ho troppo paura del tutto perfetto” ha detto Davide che è riuscito a far vincere a Martina perfino la paura di salire in barca.

Al momento tutto è perfetto come ha commentato Davide: “è tutto un grande gioco, il gioco dell’amore. Il nostro per ora è un bel rapporto abbiamo una bella sintonia, remiamo nella stessa direzione”. Anche Martina ha parlato con parole di grande entusiasmo circa l’incontro con Davide: “avevamo voglia di stare insieme, ci siamo cercati”.

Martina e Davide a Matrimonio a Prima Vista 2021: questione di feeling

Che dire, Martina e Davide sono una delle coppie più affiatate dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista 2021. Sin dall’inizio, infatti, i due hanno mostrato una grandissima complicità. Un feeling immediato che ha trovato il consenso anche da parte dei familiari; a cominciare dai parenti ed amici di Davide che hanno apprezzato Martina sin dall’inizio. Anche il life coach del programma ha commentato entusiasta l’incontro fra i due: “un incontro di crescita da entrambe le parti. Martina rende più solido Davide, la sua positività va bene, ma non ci può essere solo questa e Martina sotto questo punto di vista potrebbe dare un grosso messaggio a Davide”.

Davide non nasconde di essere molto preso di Martina: “lei mi piace un sacco”, che ricambia il sentimento “mi rende molto serena”. Nonostante la presenza delle telecamera, i due sembrano essere davvero pronti a viversi una grande storia d’amore con lo sposo che non ha alcun dubbio: “una strada mi sembra in discesa”.



