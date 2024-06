Martina e Raul si lasciano a Temptation Island 2024?/ Spunta il gossip choc: “Lei ho la bloccato ovunque!”

Martina e Raul si lasciano a Temptation Island 2024? Le indiscrezioni sulla coppia

Temptation Island 2024 non è ancora partito eppure le indiscrezioni sulle coppie sono già in circolo da settimane, come accaduto per Martina e Raul. Nel video di presentazione la fidanzata ha ammesso di sentirsi sotto pressione a causa della gelosia del ragazzo che, dal suo canto, ha negato, dicendosi semplicemente molto innamorato. Eppure proprio questa gelosia potrebbe aver portato alla fine della loro relazione durante il percorso a Temptation Island.

Temptation Island 2024: quanto dura, orario, puntate e come vederlo/ Dalla diretta streaming alle repliche

A lanciare lo scoop è Amedeo Venza, secondo cui, alla fine di Temptation Island 2024, Martina e Raul si lasciano: “Fonti vicine alla ragazza fanno sapere che lei lo avrebbe bloccato ovunque (su Whatsapp e sulle chiamate). Per quanto riguarda Instagram non possono fare movimenti strani finché non finisce il programma”.

Anna Tedesco: chi è la mamma di Maicol Bei, tentatore di Temptation Island 2024/ Ex Uomini e Donne e amica...

Martina e Raul si lasciano come Mirko Brunetti e Perla Vatiero a Temptation Island 2024? Gli indizi

Secondo la segnalazione, Martina sarebbe arrivata ad estromettere completamente il fidanzato dalla sua vita. Ma cosa può aver scatenato una reazione così drastica? Che sia stata davvero la troppa gelosia di lui a portare alla rottura o, invece, Martina ha visto qualche video troppo compromettente del fidanzato? Viene infatti da pensare che una reazione così forte dopo circa un anno insieme possa nascere da un tradimento che Martina potrebbe aver scoperto attraverso un video di Filippo Bisciglia. D’altronde come dimenticare un esempio simile proprio lo scorso anno, con Mirko Brunetti e Perla Vatiero: lei si lamentava di lui e lui si diceva innamorato, poi però alla fine fu proprio Mirko a lasciarla per un’altra. Che lo stesso destino tocchi a Martina e Raul? Gli indizi a favore di questa ipotesi, al momento, non mancano, ma sarà il loro percorso a Temptation Island a confermare o smentire queste pesanti indiscrezioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA