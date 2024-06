Chi sono Martina Ioannon e Raul Dumitras, coppia di Temptation Island 2024/ Ecco perchè sono già famosi…

Ormai manca davvero poco: uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’estate sta per tornare ad alimentare la curiosità dei telespettatori con diatribe sentimentali, tentazioni ‘calienti’, e retroscena tutti da scoprire. La data da segnare in rosso dovrebbe essere il 27 giugno: giorno prescelto per l’esordio di Temptation Island 2024 e, nel frattempo, spuntano le prime curiosità su alcune delle coppie protagoniste.

Chi sono Martina e Raul, nuova coppia di Temptation Island 2024? Il loro nome è balzato all’attenzione mediatica nelle ultime ore dato che – come riporta il portale 361 Magazine – sarebbero due volti tutt’altro che sconosciuti. La notorietà che li riguarda non appartiene però alle sfumature del mondo dello spettacolo; in virtù dei rispettivi ruoli professionali pare però abbiano dei legami considerevoli con diversi volti noti. Come riporta il portale, sarebbe stata Martina a contattare la redazione di Temptation Island 2024 dopo la proposta di convivenza del fidanzato Raul: il motivo? I dubbi della giovane rispetto alle reali intenzioni del ragazzo.

Martina Ioannon e Raul Dumitras, dai selfie con i vip alla passione per i viaggi: alla scoperta della nuova coppia di Temptation Island 2024

Ma piuttosto che concentrarci sui motivi che avrebbero spinto Martina e Raul a partecipare a Temptation Island 2024, scopriamo perché sarebbero due personalità note. Martina De Ioannon – riporta 361 Magazine, che cita Leggo – sarebbe una imprenditrice romana piuttosto conosciuta: suo il ristorante Da Dante che pare essere frequentato da diversi volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Lo dimostrano diversi scatti postati sui social: al fianco di Francesco Totti, Wanda Nara, Simona Ventura e altri personaggi famosi.

Raul Dumitras – fidanzato di Martina – sarebbe invece un grande appassionato di viaggi con attualmente circa 10mila follower su Instagram. Tra le bellezze pubblicate sui social a spiccare è però una ‘seguace’ per nulla sconosciuta: come riporta il portale, tra i suoi follower pare ci sia anche Ilary Blasi.











