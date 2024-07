Martina e Raul Temptation Island 2024, lei flirta con il single Carlo/ Lui scoppia a piangere: “Ci sto male”

Temptation Island 2024, Raul in crisi per Martina: “Ma posso stare a guardare che flirta con Carlo

Sta andando in onda la 3a puntata di Temptation Island 2024 e c’è anche la coppia formata da Raul e Martina. Già nella scorsa puntata Martina De Ioannon si è molto avvicinata al single Carlo Marini ma adesso per Raul Dumitras c’è un altro video. Il giovane vede la sua fidanzata farsi fare un messaggio dal tentatore. “Sta a fare la buffona” è il suo commento mentre vede il video dei due sempre più in sintonia: “Ma che fa? Roba da pazzi. Lui fa lo squalo ma lei sta a sbroccà” da parte sua invece Martina confessa: “Il fatto che lui mi ha spesso fatta sentire sbagliata mi ha fatto scemare il sentimento…Lo capisco di non sembrare la fidanzata più innamorata del mondo ma è anche colpa sua se non ho leggerezza. Io non vedo malizia tra di noi (rivolgendosi al single Carlo) è solo un gioco. Io sono entrata innamorata del mio fidanzato ma…”

Dopo aver visto il primo video della sua fidanzata Martina avvicinarsi al single Carlo, Raul amareggiato si è sfogato con gli altri ragazzi: “Ma come si fa? Ti fai dare i baci, gli abbracci, 32 bellissimi secondi…a stupida!” E poi ha aggiunto: “Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa ste cose? Come posso io guardare una cosa del genere.” Emotivamente provato per aver visto le immagini dell’estrema vicinanza tra Martina e il single Carlo a Temptation Island 2024 durante il falò vede altre immagini che non gli fanno per nulla piacere. In sostanza vede la sua fidanzata Martina De Ioannon flirtare con il tentatore Carlo Marini.

Continuano i video per Raul a Temptation Island 2024 in cui Martina è sempre più vicina al single Carlo: “È tipo una sedicenne, lei cerca lui e gli fa domande stupide. Non so che cosa ha in testa” confessa Raul di Temptation Island 2024: “Ci sto male, non me lo aspettavo proprio. Lei mi ha portato qui perché pensa che sono geloso e mi fa vedere questo? Di cosa parliamo… Io penso che esca fuori che non ero io il problema, in questi giorni ho pensato di essere sbagliato ma poi è venuto fuori che non ero io magari il problema. Sto rivalutando tutto e spero di non vedere altro. A me l’anno senza di lei (quando si sono lasciati) mi ha fatto pensare tanto” Nervoso e deluso dai video di Martina, Raul rientrato nel villaggio dei fidanzati: “Sono venuto a fare il coglio*e” e scoppia in un pianto a dirotto. Riusciranno Martina e Raul di Temptation Island 2024 a superare la crisi? Nel frattempo sui social in molti hanno rivalutato il











