MARTINA, FIGLIA DI LEONARDO PIERACCIONI/ “È bella come la madre, Laura Torrisi”

Si chiama Martina, lo scorso dicembre ha compiuto nove anni ed è la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. Della sua piccola, Pieraccioni ha parlato in una recente intervista concessa a Verissimo, dove ha tracciato un bilancio, più che positivo, della sua esperienza con la paternità. “Sono un papà abbastanza presente – ha detto il regista nell’intervista concessa a Silvia Toffanin – poi bisogna vedere quando lei avrà l’età della ragione e chiederlo a lei. Mi diverto molto – ha aggiunto – sono un po’ apprensivo, perché rinco***onito dall’età, sicuramente; per cui, forse dovrei essere un pochino più leggero, però – ha precisato Leonardo Pieraccioni – sono curioso di chiederglielo, quando avrà 15-16 anni, quando passerà a quel periodo in cui sarà in automatico in conflitto con i genitori, ma sarà divertente”.

“UN FIGLIO? SOLO QUANDO LE COSE HANNO PRESO UNA STRADA…”

Leonardo Pieraccioni ha spiegato a Verissimo che l’esperienza con la paternità ha segnato, in positivo, tutta la sua esistenza. Per questo motivo oggi è felice di essere diventato padre della piccola Martina, un’esperienza che continua a regalargli solo gioie: “Io credo veramente che bisogna fare i figlioli – ha detto il regista – perché ti rigeneri anche te e perché poi, alla fine, qualsiasi cosa tu abbia fatto nella vita, una rimane”. Tuttavia, non si pente di aver messo al mondo la piccola Martina alla soglia dei 45 anni: “chi fa questo mestiere – ha spiegato infatti Pieraccioni – forse sarebbe pure meglio che facesse un figliolo dopo che le cose hanno preso una sua strada naturale, perché è un mestiere faticoso. L’avessi fatta a 30 anni, a 35, me la sarei goduta meno. Adesso, alla veneranda età di 50 anni, anche se non li dimostro… Avendola fatta a 45 anni c’è un’attenzione differente nei confronti della vita privata e meno, molto meno, nella vita professionale”.

“MIA FIGLIA MARTINA? BELLA COME LA MAMMA, LAURA TORRISI”

Occuparsi della piccola Martina, provvedere ai suoi bisogni, condividere la sua quotidianità ha aiutato Leonardo Pieraccioni a riscoprire un lato di sé che pensava essere sopito: “Mi piace perché almeno ricomincio ad acquistare coscienza di quando noi avevamo 5 anni, perché te lo dimentichi”, ha spiegato il regista nell’intervista concessa a Verissimo. “La cosa che mi diverte – ha precisato Leonardo Pieraccioni nel salotto di Silvia Toffanin – è che io ogni tanto la chiamo e lei fa questa espressione, come dire ‘vediamo a che cosa posso servirgli’; allora ieri le ho chiamato e le ho chiesto ‘Martina, secondo te così è la cosa più importante della vita’, lei mi ha detto ‘l’amore’. ‘E la seconda?’, ‘non lo so’, ed è andata a giocare”. Per quanto riguarda invece la somiglianza, Pieraccioni non ha dubbi: “È bella come il sole, è tutta la mamma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA