Martina Giovannini: “Voglio emozionare…”/ La risposta alla critica dei giudici di Amici 2024

Martina Giovannini replica alla critica della giuria del serale di Amici 2024

É una Martina Giovannini particolarmente combattiva la cantante tra i talenti in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 2024. Cristiano Malgioglio l’ha invitata a fare ricerca della propria identità anche dal punto di vista dell’aspetto, lo stile personale e vocale quindi. E al mero scopo di poter arrivare a colpire l’occhio e l’orecchio pubblico come artista, trovando Martina debole dal punto di vista della comunicazione.

“Voglio emozionarmi ed emozionare, vorrei toccare le corde dell’anima anche alle altre persone” -fa però sapere con determinazione Martina Giovannini incalzata sulla sua ambizione, per poi aggiungere che- la canzone che sceglierei é Io che amo solo te”. La canzone che la giovane cantante sceglie non a caso è una ballad particolarmente travolgente.

Martina Giovannini conquista Malgioglio!

In occasione della quinta puntata del serale di Amici 2024, dove sarebbero previsti due ballottaggi per ben due eliminazioni, Martina Giovannini riuscirebbe poi a far ricredere in positivo il giudice Malgioglio. Così come anticipano inoltre gli spoiler della puntata, forniti online da Amici news e Superguida TV.

Nell’appuntamento serale del sabato, Malgioglio farebbe i complimenti a Martina per il look, al grido di: “Alleluja! Le direbbe poi: “Finalmente un po’ di colore. Con gli altri outfit sembravi una che andava a fare la spesa“. Ma non é tutto, infatti sembra che il paroliere proporrebbe a Martina Giovannini una collaborazione… di cos si tratterà?

