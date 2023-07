Martina Grado: “Convivo con un perenne senso di inadeguatezza ed inferiorità”/ Sfogo dell’ex Uomini e Donne…

Lo sfogo di Martina Grado, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e donne negli ultimi anni c’è sicuramente quella formata da Martina Grado e Giacomo Czerny. Dopo essersi conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi scegliendosi, sono ancora fidanzati e, sui social, si mostrano spesso sempre più belli e innamorati. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vivono serenamente la loro storia lontano dalle luci dei riflettori. Una coppia solida, affiatata e molto innamorata che i fan continua a seguire con affetto su Instagram.

Proprio sul famoso social network, Martina Grado si è lasciata andare ad uno sfogo condividendo con i propri followers un suo stato d’animo. Martina ha confessato di convivere con un “senso di inadeguatezza ed inferiorità e di avere delle paranoie martellanti”.

Le parole di Martina Grado

«Convivo da sempre con un perenne senso di inadeguatezza ed inferiorità. Convivo da sempre con la mania di perfezionismo e di controllo – ha scritto Martina Grado in un post pubblicato sul suo profilo Instagram– . Convivo da sempre con l’incapacità di non dare importanza al pensiero altrui, di decidere le aspettative e di essere descritta come non sono. Convivo da sempre con una forte empatia che mi impedisce di essere oggettiva e facilmente condizionabile. Convivo da sempre con una fragilità non tangibile che permette alle persone di credermi potente. Convivo da sempre con le paranoie martellanti in testa, con i complessi attorcigliati e con le mie insicurezze pesanti come il marmo».

Nel post, Martina spiega di vivere costantemente con l’esigenza di avere continuamente conferme da chiunque e di aver paura di ricevere cose belle non riuscendo poi a gestirle. Martina, poi, continua spiegando di convivere con tanti macigni interiori che, spesso, pesano tantissimo e che, spesso, l’hanno fatta sentire diversa. Infine, l’ex corteggiatrice spiega di aver voluto condividere ciò che prova annunciando ciò che ha deciso di fare per il proprio benessere: “Volevo condividere con voi ciò che ho dentro e ho realizzato ma soprattutto quello che vorrò fare: amarmi, rispettarmi e andarmi dannatamente bene così”, conclude.

