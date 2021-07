Martina Maccari, moglie Leonardo Bonucci/ La mano galeotta del marito scatena i fan

Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci, ha finalmente riabbracciato il marito dopo averlo sostenuto e incoraggiato per tutta la fase degli Europei di calcio. Dopo la vittoria e i festeggiamenti con gli altri compagni di Nazionale, il difensore della Juventus è tornato a casa dalla moglie e dai figli Lorenzo, Matteo e Matilda. Su Instagram, Martina ha così condiviso la prima foto di famiglia scattata dopo il rientro di Bonucci e i followers hanno immediatamente notato un dettaglio. Nella foto che potete vedere più in basso, infatti, la mano di Bonucci è sul fondoschiena della moglie. Ironica e simpatica come sempre, la Maccari ha pubblicato la foto scrivendo nella didascalia “mollica di pane” e facendo riferimento alla mano del marito.

Martina Maccari, il pilastro di Leonardo Bonucci

Bella, forte, determinata e coraggiosa. Martina Maccari è una donna che non si arrende di fronte a niente e che, con coraggio, affronta tutte le sfide della vita. Molto presente sui social, la moglie di Leonardo Bonucci è anche molto ironica e si lascia andare spesso anche a confessioni. Durante il ritiro del marito con la Nazionale, infatti, aveva raccontato ai followers di sentire molto la sua assenza. “Giorno 30 e rotti, ormai è erotica pure una mollica di pane”, aveva scritto sui social. Quella stessa “mollica di pane”, oggi, è tornata di moda con il rientro del marito il quale, a sua volta, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto della moglie e dei figli, scrivendo: “Mamma papera e le sue paperelle”.

