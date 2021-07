Martina Manoni e Davide Graceffa, Matrimonio a prima vista/ Lei: “sono fragile”, lui “sono il re della notte”

Martina Manoni e Davide Graceffa sono una delle coppie protagoniste della settima stagione di Matrimonio a Prima Vista, il programma televisivo che si presenta come un esperimento d’amore al limite: sei single scelgono di sposarsi con sconosciuti … Il matrimonio sarà per sempre? Tra i single protagonisti di questa nuova edizione ci sono anche Martina e Davide che sono stati accoppiati dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto che hanno studiato i profili dei due single. La compatibilità tra i due è del 78% e fa ben sperare quindi per un futuro di coppia insieme.

Durante la prima puntata del programma, pubblicata in anteprima assoluta su Discovery+, abbiamo conosciuto i due single che si sono incontrati per la prima volta proprio sull’altare. Martina Manoni ha 30 anni e viene da Gallarate dove lavora come assistente di volo. Purtroppo a causa della pandemia da Coronavirus ha perso il lavoro e questo l’ha spinta a rinchiudersi in se stessa. “Faccio tanto la dura, quella che ha la faccia tosta, ma alla fine non è proprio così. Anche io ho le mie fragilità” ha detto Martina che ha deciso di rimettersi in gioco partecipando proprio all’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista.

Chi sono Martina e Davide di Matrimonio a prima vista

Per gli esperti del programma il “marito” perfetto per Martina Manoni potrebbe essere proprio Davide Graceffa, 31 enne di Lugo di Ravenna che di giorno si occupa di amministrazione e finanza, mentre la notte lavora come pr nei locali. “Prima ho avuto due ragazze, poi diciamo che ne ho cambiate un po’. Però forse è anche il personaggio che mi sono creato io, da re della notte” ha raccontato Davide che durante il lockdown ha compreso quanto sarebbe bello rincasare a casa e trovare la donna della sua vita che l’aspetta a braccia aperte. Il loro matrimonio durerà oppure no? Per scoprirlo non resta che seguire le puntate di Matrimonio a prima vista!

