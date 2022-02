Martina Margaret Maggiore, chi è fidanzata Cesare Cremonini/ “Amore vince su tutto”

CHI È MARTINA MARGARET MAGGIORE, FIDANZATA CESARE CREMONINI

Martina Margaret Maggiore è la fidanzata di Cesare Cremonini. Prosegue a gonfie vele l’amore tra cantautore e la giovane studentessa universitaria. Nonostante la differenza di età, circa 16 anni, Cesare e Martina sono innamorati come non mai. Un amore vissuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip a conferma del carattere schivo e riservato del cantautore bolognese. Proprio la città di Bologna li ha fatti incontrare; tutto è successo nel 2018 e da allora non si sono più lasciati! Un amore importante che li ha spinti anche a prendere casa insieme. Martina è originaria di Rimini e studia all’Università e può vantare una canzone dedicatale dal compagno. Si tratta di “Giovane stupida” contenuto nell’ultimo disco di Cremonini. Il brano e il video, infatti, raccontato la storia d’amore dei due; una storia nata nonostante la differenza di età e generazioni. Lei è molto giovane, ma nonostante tutto i due si sono incontrati ed innamorati.

Proprio l’artista sui social ha scritto: “Ho chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per ‘vendicarsi’. Mi è piaciuta subito e ho deciso di tenerla così! Banksy levati. ‘Giovane stupida’ è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale. Poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l’amore se ne frega sempre, non tiene conto di queste distinzioni e vince“.

FIDANZATA CESARE CREMONINI “MERAVIGLIOSA…”

Ma chi è Martina Margaret Maggiore, la fidanzata di Cesare Cremonini? Di lei si conosce davvero poco: è una bellissima ragazza nata a Rimini. In passato ha lavorato come bagnina all’Acquafan di Riccione, ma oggi è iscritta all’Università di Bologna dove vive con il suo compagno. Al momento la ragazza non ha mai rilasciato alcuna dichiarazioni sulla storia con Cesare Cremonini. Le poche cose che si sanno su di lei sono state rivelate dall’artista che le ha dedicato una canzone dal titolo “Giovane stupida“. Mai un’intervista rilasciata, mai dichiarazioni esternate con l’obiettivo di attirare l’attenzione mediatica. Oggi un’eccezione alla regola, deliziosamente social.

“E’ una canzone scritta per una giovane meravigliosa” – ha detto Cesare Cremonini precisando – una piccola commedia sentimentale sull’amore: 23 anni lei, 39 io. Il messaggio di questa canzone, che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l’amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile“. Il brano che ha appena lanciato quindi poteva esistere solo adesso, soprattutto per via delle trasformazioni che sta vivendo il mondo. “L’amore non tiene conto di queste distinzioni“, conclude, “e vince su tutto“.

