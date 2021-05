Martina Miliddi: “Aka7even? Era finita già ad Amici”/ “Ho 20 anni e sono libera di..”

Martina Miliddi ha ormai lasciato la scuola di Amici 2021 ed è concentrata sul proprio futuro. La ballerina, tuttavia, continua ad essere al centro del gossip per la fine della sua storia con Aka7even. Martina e Luca, infatti, hanno avuto un rapporto altalenante all’interno della scuola che li ha portati ad allontanarsi e, successivamente, a lasciarsi. Raffaele Renda, in una recente intervista, ha parlato del rapporto che ha con Martina. Il cantante ha spiegato che con la ballerina si stanno conoscendo e che non esclude nulla per il futuro. Tanto è bastato per scatenare una serie di critiche nei confronti dell’ex allieva di Amici che, così, durante una diretta Instagram con Esa, ha voluto svelato i dettagli della fine della sua storia con Aka7even.

Amici 2021 serale ed.20, semifinale/ Eliminati, finalisti, diretta: Alessandro piange

Martina Miliddi, i motivi della fine della storia con Aka7even

Martina Miliddi ha voltato pagina. Aka7even resterà sempre una persona importante avendo condiviso con lui un’esperienza indimenticabile come quella di Amici, ma la ballerina pensa al futuro. Stanca delle critiche che continua a risevere, ha così chiarito alcuni punti. “Ci tengo a dire che io e Luca ci siamo lasciati prima che io andassi via dal programma. Quindi la relazione non è finita perchè sono andata via dal programma. Era proprio già finita“, ha detto durante la diretta Instagram con Esa. Poi ha aggiunto: “Vi voglio dire che fuori sono anche libera di fare ciò che voglio. Ho 20 anni, non devo andare a chiedere il permesso a Luca con chi stare o con chi non stare. Tutti teniamo ad Aka e siamo tutti contenti per lui, ma io non sono sposata con lui. Non manco di rispetto a nessuno”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Enula e Leo Gassmann sono tornati insieme?/ Dopo Amici dolce bacio e sguardi compliciAmici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminati semifinale: sorpresa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA