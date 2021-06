Martina Miliddi e Raffaele Renda non si nascondono più/ Video: ballo da fidanzati e..

Ora è ufficiale: Martina Miliddi e Raffaele Renda sono fidanzati. Dopo Amici e dopo la fine della storia tra la ballerina e Aka7even, i due hanno cominciato a frequentarsi senza telecamere. Dopo i rumors e le prime ammissioni nelle varie interviste, Martina e Raffaele sono usciti allo scoperto pubblicando per la prima volta su Instagram una foto di coppia. Raffaele è volato in Sardegna dove Martina vive trascorrendo qualche giorno con lei. La coppia era stata avvistata dai fans che, sui social, aveva pubblicato qualche video. Gli stessi Martina e Raffaele, inoltre, aveva stuzzicato la curiosità dei fans pubblicando alcune storie sui social. Oggi, però, è arrivata la conferma ufficiale. La ballerina, infatti, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. “Senza limiti”, si legge nella didascalia che accompagna la foto.

Raffaele Renda, invece, non ha ancora pubblicato una foto con Martina. In compenso, la pagina Instagram Ghetto Trash ha pubblicato un video in cui Martina sfoggia le sue doti da ballerina con la straordinaria partecipazione di Raffaele. Aka7even, dunque, è ormai un ricordo per la Miliddi la quale, durante la permanenza nella scuola di Amici 2021, aveva dimostrato di essersi legata molto a Raffaele. Aka7even, in compenso, è molto concentrato sulla sua carriera musicale e, per voltare definitivamente pagina, ha smesso di seguire sui social sia Martina che Raffaele. La nuova coppia di Amici 2021, dunque, è ormai ufficiale. “Siete proprio belli”, “Ignorate chi vi critica. Siete dei bellissimi ragazzi giovani che stanno seguendo le proprie emozioni senza aver commesso un reato. Siete liberi di fare quello che volete”, sono alcuni dei commenti sotto la foto pubblicata da Martina.

