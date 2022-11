Martina Nasoni? “Elenoire Ferruzzi? Non mi è piaciuta”/ E su Antonella Fiordelisi…

Martina Nasoni svela il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 che non le piace

Ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, Martina Nasoni, oltre a svelare i dettagli della sua storia d’amore, ormai finita, con Daniele Dal Moro, ha commentato anche i concorrenti del Grande Fratello vip 2022. Oltre ad aver esortato tutti gli inquilini della casa di cinecittà ad aprirsi, a raccontarsi e a vivere totalmente l’avventura nel reality, la Nasoni che ha vinto l’ultima edizione nip del Grande Fratello, ha svelato anche il nome del concorrente che non le piace. “Quella che proprio non mi piaceva è uscita“, ha ammesso Martina che, esortato dagli inviati di Casa Pipol, ha poi svelato il nome.

“Mi dispiace, con tutto il rispetto per la sua storia, ma Elenoire Ferruzzi non mi è piaciuta per niente“, ha dichiarato Martina facendo riferimento a quanto accaduto tra la Ferruzzi e Daniele Dal Moro.

Martina Nasoni, messaggio per Antonella Fiordelisi

Martina Nasoni, poi, in riferimento al percorso di Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha aggiunto: “Non sopporto quando vengono posti di fronte a se stessi e parlano dei problemi personali per giustificare gli errori che si commettono. Poi quando viene fatto con arroganza e cattiveria come ha fatto lei… In questo momento deve stare attenta Antonella (Fiordelisi ndr) perchè è un po’ in bilico tra il giusto e lo sbagliato”.

La Nasoni, invece, ha promosso a pieni voti George Ciupilan che considera il più educato e rispettoso e che sta portando un grande messaggio con la sua storia. Tuttavia, ha esortato lo stesso Ciupilan a raccontarsi di più.

