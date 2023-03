Martina Navratilova: “Ho sconfitto due tumori”/ “Temevo di non arrivare a Natale”

L’ex tennista Martina Navratilova, una delle più grandi professioniste della storia della racchetta, ha annunciato di essere guarita da un doppio cancro, sconfiggendolo. E’ questa la vittoria più bella per la 66enne atleta originaria di Praga, capace di vincere nel corso della sua carriera per ben nove volte il torneo di Wimbledon, ed ex numero uno al mondo. Parlando con il giornalista britannico Piers Morgan, del tabloid Daily Mail ha appunto svelato di aver superato un doppio tumore che gli era stato diagnosticato ad inizio anno: uno alla gola e uno al seno, quest’ultimo sopraggiunto tredici anni dopo essere guarita sempre da un altro cancro alla mammella.

La diagnosi, come spiegato al Times, era arrivato dopo che a novembre si era accorto di un linfonodo ingrossato al collo, e la notizia l’aveva ovviamente scioccata e costretta a cambiare vita. Martina Navratilova stava infatti pensando di adottare un bambino con la moglie Julia Lemigova, ma è stata costretta a bloccare le pratiche in attesa di capire come sarebbero evolute le sue condizioni fisiche. “Dopo la diagnosi sono stata in preda al panico totale per tre giorni pensando che non sarei arrivata al prossimo Natale – racconta Navratilova -. Poteva sembrare superficiale, ma mi è venuta in mente una lista di cose che volevo fare se avessi vissuto veramente solo un anno”.

MARTINA NAVRATILOVA E IL GRANDE ANNUNCIO: “SONO CANCER FREE”

E ancora: “Per quanto mi hanno detto i medici sono cancer free”. Il cancro alla gola è stato definito dai medici “estremamente curabile”, ma lo stesso non è stato per il cancro al seno che invece, dopo l’operazione, ha costretto Martina Navratilova a sottoporsi a tre settimane di sedute di chemioterapia e radioterapia quotidiana.

“Questa è stata la parte più difficile – racconta ancora l’ex tennista riferendosi alle cure – quando inizia a sentirti male non sei sicuro se è per la chemio o per il tumore. Il trattamento è sicuramente la cosa più difficile che abbia mai fatto”. Martina Navratilova ha concluso dicendo che dovrà fare ancora due settimane di radioterapia al seno: “Allora dovrei essere apposto”.

