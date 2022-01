MARTINA PIANGE PER SIMONE: “NON SEI UN FALLITO”/ Regali da Mancini a C’è posta per te

Doppia emozione per Simone dopo l’arrivo nello studio di C’è posta per te 2022 e la scoperta che dall’altra parte c’è sua moglie Martina. In studio arriva infatti il proprietario di una ditta edile a conduzione familiare che propone al ragazzo, attualmente disoccupato, un contratto di lavoro di sei mesi alla fine dei quali potrà poi passare ad un contratto a tempo indeterminato. Lui e sua moglie sono felicissimi di questa sorpresa. Per Simone, però, i regali non sono finiti: in studio arriva Roberto Mancini che gli dona la maglia firmata del suo idolo, Ciro Immobile, e tanti doni per le loro bambine. Simone è al settimo cielo! (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Marina e Simone

La quarta puntata di C’è posta per te 2022 ha come di consueto inizio con la presentazione del primo ospite della serata: Roberto Mancini. È lui la sorpresa che Martina vuole fare a Simone, suo compagno e padre dei suoi figli a cui vuole dire che è l’uomo più importante della sua vita, nonostante lui si senta “un fallito”. L’uomo, da maggio del 2020, ha infatti perso il lavoro e si occupa dunque della casa e dei figli mentre lei è l’unica a portare uno stipendio a casa.

Lui è stato licenziato durante il lockdown ma lui cerca comunque di arrangiarsi con altri piccoli lavoretti. La situazione però peggiora e lei decide con praticità di trovare un lavoro che sia quotidiano, lasciando che lui si occupa della casa e dei figli. Lui inizialmente accetta ma giorno dopo giorno manifesta la sua grande mortificazione.

Martina, grande sorpresa a Simone: “Hai realizzato i miei sogni”

Martina ha deciso di regalare a suo marito una grande emozione, fargli conoscere Roberto Mancini. Prima, però, nel vederlo dall’altra parte gli dice: “Sognavo di amare follemente e mi sono innamorata di te, sognavo una famiglia numerosa e abbiamo due figli, sognavo di renderti felice e in questo sento di aver fallito. Tutto questo per colpa del lavoro che manca e vedo che ti senti in colpa, io ti vedo triste, ti sento triste e non voglio vederti così perché tutto tornerà a posto, amandoci, che è ciò che conta davvero”, e si lascia infine andare alle lacrime.

