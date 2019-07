Martina Rodini, “Oggi prima chemioterapia”/ Beauty blogger, “Inizia periodo più duro”

Martina Rodini comincia oggi il suo primo ciclo di chemioterapia: con un post pubblicato a sorpresa sul suo seguitissimo profilo Instagram, la naturopata e beauty blogger con 30mila follower sui social e nota al grande pubblico anche per aver partecipato a “Detto Fatto” su Rai2 dando consigli di bellezza a molte donne ha spiegato, esordendo con un “finalmente”, come sia per lei la prima volta nel reparto di Oncologia e che ha trascorso questa prima giornata pensando a suo figlio Pietro. “Questa notte ho fatto fatica a dormire perché pensavo che sta iniziando il periodo più duro della mia vita” ha scritto la Rodini nella didascalia che accompagna la foto che la vede in un letto dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (in provincia di Verona) e mentre tiene la mano al compagno Mattia che la accompagna in questa difficile prova. “Contrariamente a quanto pensassi, stamattina mi sono svegliata e sono arrivata nel reparto di Oncologia sorridente e carica come non mai” ha continuato l’esperta di naturopatia, pur non riuscendo a spiegarsi da dove le derivasse tale forza.

PRIMO GIORNO DI CHEMIOTERAPIA PER MARTINA RODINI

Il post di Martina Rodini, che ha colto alla sprovvista la community online che da anni la segue anche attraverso il suo canale YouTube, è apparso poco più di un’ora fa sui social ma già è diventato virale anche perché la diretta interessata non solo ha scherzato sul fatto che, durante la chemioterapia, ha dispensato consigli di “bellezza al naturale” alle infermiere della struttura sanitaria come documentato dalle Storie ma ha ricevuto l’incoraggiamento dello stesso compagno che le ha ricordato “quanto è importante che il cancro percepisca quanto sono forte”. Particolarmente commovente è il passaggio in cui ammette che, dopo aver concluso la cura e aver risposto ai messaggi di molti, di aver solo voglia di riabbracciare suo figlio Pietro e riempirlo di baci. E, come era prevedibile, i suoi followers hanno continuato a subissarla di messaggi di incoraggiamento e a tenere duro: la Rodini, al di là di questo episodio che svela anche un lato fragile e umano del suo personale, è da tempo un punto di riferimento dato che non solo è una delle più conosciute natural beauty blogger e naturopata apprezzata sin dal 2012 dal pubblico di “Detto Fatto” ma porta avanti anche un canale YouTube (“Il mio angolo alchemico”), un sito web a tema e ha scritto alcuni volumi su come realizzare cosmetici bio home made.





