Martina Russo/ Ecco perché può vincere! (Bake Off Italia)

Martina Russo finalista di Bake Off Italia 2019

Martina Russo tra alti e bassi è arrivata alla finale di Bake Off Italia, meritandosi di essere tra i migliori quattro per il suo estro e per il suo gusto che potrebbero essere determinanti. La ragazza si dice concentrata e pronta a vincere. Con i giudici c’è un buon rapporto visto che Martina è una pasticciera precisa e in grado di accogliere ogni critica. Marina arriva ufficialmente in finale. I suoi pregi principali sono la creatività, la precisione e il grande equilibrio nei sapori. Il difetto più evidente di Martina è un’eccessiva sicurezza. Nonostante questo l’atteggiamento di Martina e il suo approccio l’hanno aiutata molto comunque ad arrivare alla semifinale. Martina è sicuramente una delle favorite nella vittoria.

Martina Russo, cos’è successo in semifinale?

Martina Russo, tra le concorrenti più forti e costanti di questa edizione di Bake Off Italia, è arrivata alla semifinale insieme agli altri tre pasticceri dilettanti. Questa volta la prima prova non si svolgerà nel solito tendone di Bake Off ma a Disneyland. Il tema sarà l’infanzia e i dolci dovranno omaggiare il parco di Disneyland. La torta da preparare viene assegnata da un personaggio Disneyland, a Martina capita Paperina che le dà da fare un dolce a forma di cuore, con la fragola e di colore rosa. Il tempo a disposizione in questa prova è di 120 minuti. Martina prepara una torta ispirata a Paperina con la mousse allo yogurt greco, marquise e crumble al pistacchio, gelée di fragole e pepe nero e cigla a base di cioccolato. Sopra mette un fiocco bianco. Knam cerca di spronarla a fare di meglio. Mentre Martina prepara la torta vola via tutto, quindi oltre al poco tempo c’è un ulteriore problema.

La torta di Martina viene valutata dai giudici. Damiano dice che la fragole è ben presente nella mousse. Knam dice che la torta è davvero azzeccata e delicata. Clelia apprezza il sapore ben equilibrato. Martina è promossa. A questo punto si passa alla prova tecnica e Martina deve prepara una torta che si chiama nuvola. Knam dà molti avvertimenti ma Martina si dice molto sicura di sé. La prima torta che viene fatta valutare ai giudici è quella di Martina. Damiano e Knam notano subito che ci sono poche decorazioni e la torta non è stata allisciata molto bene. Knam dice che è molto bella. La cottura è perfetta, la mousse e il pralinato sono fatte bene. L’unico difetto è che il crumble non è arrivato bene alla mousse. La sua torta arriva seconda in classifica anche se è scontenta di non essere la prima. La prova creativa è molto difficile e Martina e gli altri hanno assegnata una sola torta ma non potranno vederla. Dovranno sentire la descrizione dei giudici bimbi. La torta di Martina è abbastanza simile. Knam dice che non è brutta la torta e non può dire nulla di male, solo un po’ più di bagna. Damiano dice che è fatta molto bene, la crema diplomatica si scioglie in bocca. Anche lei arriva in finale.



