Martina Russo, sosia Elettra Lamborghini/ Deludente, ma… (Bake Off Italia 2019)

Martina Russo ha posto molta attenzione ai fornelli di Bake Off Italia 2019, forse anche per la sua bellezza e la presunta somiglia con Elettra Lamborghini di cui dice di essere la sosia. Purtroppo nelle ultime puntate non abbiamo visto grandi traguardi, questo però non è dovuto solo al suo impegno, la giovane sta vivendo un momento molto complesso poiché viene costantemente minacciata di morte, al punto che ha dovuto esprimere una denuncia ufficiale ai carabinieri. Tutto è iniziato online per poi diventare una vera e propria persecuzione con tanto di automobile rigata. Una brutta situazione che le sta creando molte difficoltà. Nelle ultime due puntate la giovane si è classificata tra i peggiori e per questo, nel corso della scorsa puntata di Bake Off Italia ha dovuto sostenere tra i primi la prova a sorpresa. I risultati non sono stati eccellenti, tuttavia la giovane sembra non voler demordere e probabilmente con una maggiore serenità quotidiana potrà riprendersi e tornare a battersi a denti stretti. Clicca qui per il video di presentazione.

Martina Russo, Bake Off Italia 2019: un sogno chiamato America

Martina Russa, sosia di Elettra Lamborghini, è una ragazza di vent’anni, attualmente disoccupata, con il sogno di mettersi in proprio e aprire una pasticceria americana. Per questo è stata spinta a partecipare al programma, tuttavia richiamando molta attenzione per l’aspetto fisico. Come ha raccontato la sua passione per la pasticceria è nata grazie ad un libro che apparteneva a sua nonna dove questa custodiva tutte le ricette di famiglie. Ha ammesso più volte di tenere al suo corpo ma di amare anche la cucina. Martina Russo ha trovato certamente il favore del pubblico maschile, per la sua bellezza, tuttavia in generale non si è classificata tra i personaggi più amati dal pubblico in generale. Questa nelle puntate iniziali si è dimostrata piuttosto arrogante ed essendo tutto da scrivere ha ovviamente fatto in modo che anche gli altri concorrenti la vedessero non di buon occhio. Ovviamente la strada per la finale è ancora aperta e tutto è possibile ma non è tra le candidate più plausibili per la vittoria di questa edizione. Nelle puntate comunque Martina è riuscita ad aggiudicarsi anche il grembiule come migliore con i suoi dolci, dimostrando quindi di avere effettivamente del talento. Basterà coltivare la sua preparazione e impegnarsi per portare a casa il risultato.

Martina non ha una carriera pregressa a livello televisivo ma vi sembra molto portata e soprattutto vista la sua fisicità apprezza molto la presenza sul piccolo schermo, tanto da sembrare a volte più presa dalla partecipazione al programma che alle preparazioni stesse. Tuttavia è giovane e ha ancora tanta strada da fare e tante opportunità. In questo video si capisce chiaramente che si sente una vera e propria diva…



