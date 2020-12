Martina Sambucini/ “Ho avuto il covid, ho pianto due giorni, futuro? Agenda piena”

La bellissima Martina Sambucini, fresca di titolo di Miss Italia 2020, ha chiacchierato oggi pomeriggio con Serena Bortone, conduttrice del programma “Oggi è un altro giorno”, su Rai Uno: “Mi sono diplomata al liceo linguistico la scorsa estate poi mi sono iscritta alla facoltà di psicologia ma sono ancora un po’ incerta, sono giovane, ho 19 anni, e deciderò a breve cosa fare, fortunatamente è andata bene con il concorso”.

“Cosa mi ha spinto a partecipare? Ho avuto sempre tante persone che mi hanno coinvolta e invogliata a partecipare, non l’avevo mai fatto perchè pensavo fosse una cosa troppo grande per me, avevo un po’ di paura, io mi sentivo tanto piccola, un mondo grande per me, paura di entrare in un tourbillion”. Poi è arrivata la svolta, e Martina Sambucini è tornata sui suoi passi: “Dopo la maturità volevo fare tante cose ma non potevo per il covid, quindi avevo bisogno di svagarmi, di mettermi in gioco, di fare qualcosa di nuovo”.

MARTINA SAMBUCINI: “COVID? TEMEVO DI AVER CONTAGIATO LA MIA FAMIGLIA”

Martina Sambucini è stata una delle migliaia di italiani che hanno avuto il coronavirus: “Ho fatto anche io il covid, ma in forma molto lieve poco prima del concorso. A inizio novembre sono diventata positiva e l’ho scoperto perchè avevo perso gusto e olfatto, è stato il mio unico sintomo; mi sono spaventata, ho fatto subito il tampone che è risultato positivo, e sono stata due settimane in camera; fortunatamente non ho contagiato nessuno dei miei contatti. Il covid – ha continuato Martina Sambucini, Miss Italia 2020 – mi ha dato modo per riflettere, ho maturato una consapevolezza maggiore di quello che è la facilità del contagio e il messaggio che vorrei lanciare, soprattutto ai giovani, è di non pensare alle credenze, io sono una ragazza molto attenta e non so come ho preso il virus, e ad oggi una spiegazione non ce l’ho; mi è andata bene perchè non ho infettato nessuno. Ho avuto sensi di colpa atroci, ho passato due giorni a piangere pensando di aver contagiato la mia famiglia, poi sono scoppiata a piangere dal sollievo quando ho scoperto che loro erano negativi. Bisognerebbe responsabilizzarsi di più”. Ed ora cosa farà Martina Sambucini? “Ancora non so, ho un’agenda pienissima e mi devo sicuramente abituare, ma sono pronta”.

