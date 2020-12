Patrizia Mirigliani, patron Miss Italia/ “Martina Sambucini come una Cenerentola”

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, è stata in collegamento con il programma Oggi è un altro giorno, alla luce della presenza in studio della ragazza più bella d’Italia 2020, Martina Sambucini. “Come è cambiata Miss Italia? Sono le ragazze che ce lo raccontano e ce lo racconta anche questa ragazza che ha affrontato un periodo difficile e si è voluta mettere in gioco – le parole di Patrizia Mirigliani parlando con Serena Bortone – Miss Italia è un concorso che segue l’andamento sociale delle ragazze, cercano tutte la possibilità di trovare un futuro nel mondo del lavoro, quindi è doppiamente importante”.

“I nostri 81 anni sono una garanzia per le ragazze – ha proseguito la patron di Miss Italia – perchè noi pensiamo che la bellezza non abbia confini; noi siamo sempre stati classici, abbiamo portato sempre un modello femminile della ragazza della porta accanto, come appunto Martina”.

PATRIZIA MIRIGLIANI: “MISS ITALIA RACCONTA SEMPRE LA STORIA DI CENERENTOLA”

“Racconta sempre la storia di Cenerentola – ha continuato Patrizia Mirigliani – dove questa ragazza da Frascati ora si trova qui con te. Non è stato facile fare miss Italia in un anno così, ma dobbiamo dare dei segnali che la vita deve andare avanti e se possiamo portare un po’ di leggerezza attraverso bellezza e contenuti… una volta la bellezza – ha aggiunto – era qualcosa su cui si dissertava fra filosofi e scrittori; noi siamo entrati in Rai negli anni ’80 dopo Mediaset, abbiamo raccontato l’evoluzione delle donne e credo che l’aver allargato la possibilità di bellezza, di raccontare anche i suoi aspetti più difficili, la bellezza sta diventano una cosa completa fatta di interiorità e di esteriorità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA