Martina Sebastiani ha partorito: è nata Vittoria/ Prima figlia per l’ex Temptation

Martina Sebastiani, ex protagonista di Temptation Island, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram dove, con la pubblicazione della prima foto della sua bambina, ha condiviso con i suoi followers la sua grandissima gioia. “Ciao a tutti, sono Vittoria ma potete chiamarmi Vicky. Peso 3,450 kg per 51cm. Sono nata oggi alle 10.00! Mamma e Papà già mi amano alla follia”, ha scritto Martina Sebastiani su Instagram coinvolgendo anche il suo attuale compagno. Nelle tre foto, la piccola Vittoria è nella culla dell’ospedale vestita con una tuta semplice. Un’emozione unica per la Sebastiani che, dopo la partecipazione al programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia, ha continuato ad essere molto seguita dai followers che, oggi, l’hanno inondata di messaggi di auguri.

Luciano Punzo, sorpresa a Manuela Carriero dopo Temptation/ "L'hai creata tu?". Lui..

Martina Sebastiani, l’amore con il padre di Vittoria

Quando ha partecipato a Temptation Island, Martina Sebastiani era fidanzata con Gianpaolo Quarta. La permanenza nel villaggio dell’amore e la vicinanza di Martina al tentatore Andrea Dal Corso, attuale compagno di Teresa Langella, aveva portato alla rottura tra i due. Dopo essere tornata single, Martina ha ritrovato l’amore accanto al suo attuale compagno, proprietario di un noto negozio che si occupa di illuminazioni di esterni a Roma con cui ha coronato il sogno più bello con la nascita della piccola Vittoria. “Tantissimi auguri”, “Benvenuta Vittoria”, “Tantissimi infiniti e immensi auguri”, “Auguri Marti, è meravigliosa”, “Benvenuta al mondo piccola!”, scrivono i fan. Dopo Temptation, dunque, Martina ha trovato la propria serenità ed oggi vive l’emozione più grande e bella della sua vita.



ALESSANDRO AUTERA/ La dedica a Carlotta Adacher dopo Temptation Island

LEGGI ANCHE:

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono tornati insieme?/ Dopo Temptation...

© RIPRODUZIONE RISERVATA